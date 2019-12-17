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Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç: Galatasaray'ın intikam alacağı kulüp PSG'di

Galatasaray'a 4-0 yenilerek toplamda 4-2'lik skorla Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Tuzlaspor'da teknik direktör Gürses Kılıç maç sonunda sert açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın intikam duygusuyla hareket ettiğini belirten Kılıç, "Onların rakibi Tuzlaspor değil. İntikam alacakları kulüp Real Madrid'di, PSG'di. Ne oldu? Muslera benim ülkemde bizim paralarımızla bize küfür ediyor" ifadelerini kullandı

17.12.2019 - 23:05 | Güncelleme:
Tuzlaspor

Öncelikle Galatasaray'ı kutluyorum, 4-2 bitti. Biz amacımıza ulaştık, Galatasaray'ı kora kor oynayarak yendik. Galatasaray'ın bu kadroyla çıkacağı takım Real Madrid'dir, PSG'dir. 2. Lig'de oynayan Tuzlaspor'a karşı intikam duygusuyla hareket etmek yakışmadı. Bu bir intikam maçı değildir. Galatasaray'ın intikam alacağı takım Real Madrid'lerdir.

Biz büyük iş başarmışız. Onları kenetledik ya bu da bize yeter. Söyleyecek başka şey yok!

Ben yan hakeme de söyledim, Muslera ikinci yarı durmadan kulübeye sin kaflı konuştu. Yan hakeme gösteriyorum, umurunda değil. 'Maç bitiyor' diyor. Sen işini yap, adam tahrik ediyor. Bizim paralarımızla, insanlarımızın paralarıyla, ülkemde bana küfür edecek, oyuncumuza saldıracak. Yok böyle bir şey! Yazıklar olsun! Bakalım bu oyunculara ceza verebilecekler mi? Tuzlaspor'u yenince kahraman mı oldular? Onların rakibi PSG'di, Madrid'di! Ne oldu!

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