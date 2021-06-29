Gökhan Alkan'ın acı günü

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan, dede acısıyla sarsıldı. Üzücü haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla açıklayan Alkan, dedesinin fotoğraflarını yayınladı.

Gönderisinde, "Atam... Allah senden razı olsun. Allah'a emanet ol... 23.06.2021" ifadelerini kullanan 33 yaşındaki oyuncuya, takipçileri başsağlığında bulundu.