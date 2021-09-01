Yapımcılığın Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram Garcia ve Rawson Marshall Thurber'in üstlendiği Gökdelen filminin çekimleri 125 milyon dolara mal oldu. 2018 Temmuz'da vizyona giren Gökdelen filmi toplamda 304.9 milyon dolar gişe yaptı.

GÖKDELEN FİLMİ KONUSU NE?

Will Sawyer, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideridir. Fakat artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmektedir. Çin’deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Bu olay üzerine artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır.

GÖKDELEN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Dwayne Johnson

Neve Campbell

Chin Han

Roland Møller

Noah Taylor

Byron Mann

Pablo Schreiber

Hannah Quinlivan