Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreninde yaptığı konuşmasının sonlarına doğru dört sürpriz canlı yayın bağlantısı gerçekleştirdi.

Erdoğan şöyle konuştu, "Sınırlarımız içinde ve dışında, ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için görev yapan kahramanlarımızla paylaşmaya geldim. Bunun için dört ayrı yere canlı bağlantı yapacağız.

İlk olarak, Doğu Akdeniz'de görev yapan Gökçeada gemimize gidiyoruz. Karşımızda gemi komutanı Deniz Yarbay Engin Ağmış var."

YARBAY ENGİN AĞMIŞ: Sayın Cumhurbaşkanım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrılmaz bir parçası olan şanlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir ferdi olarak Gökçeada fırkateyninden zat-ı alinizin başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize saygılarımızı sunuyor, aziz Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Gökçeda fırkateyni olarak mavi vatandaki hak ve menfaatlerimizin korunması maksadıyla Doğu Akdeniz'de diğer su üstü gemilerimiz, denizaltılarımız, deniz karakol uçaklarımız ve İnsansız Hava Araçlarımız ile Akdeniz Kalkanı Harekatı'nı icra etmekteyiz.

Sayın Cumhurbaşkanım.

Halihazırda Gökçeada fırkateyni olarak Kıbrıs adası güneybatısında sondaj faaliyetleri icra eden Yavuz sondaj gemimize refakat ediyor ve yakın koruma sağlıyoruz. Görevlerimizi yerine getirirken tüm denizlerimizde şanlı Türk sancağımızı dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. 462 bin kilometrekarelik mavi vatanımızın her karışını büyük bir kararlılıkla korumaya, verilecek her türlü emiri yerine getirmeye hazır olduğumuzu arz ederim.

"BURALARDAN ÇEKİLİN DİYORLAR! VAR MI BÖYLE BİR ŞEY"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Bizler de Engin yarbayıma Ankara'dan başkentimizden özellikle şükranlarımı bildiriyoruz, tebrik ediyorum. Batı bu denizlerde dolaşan gemilerimizden çok rahatsız oluyor. 'Buralardan çekilin' deniyor. Var mı böyle bir şey! Bu topraklarda, bu denizlerde bizim haklarımız var, bizim hakkımız olmayan yerde işimiz yok. Oralarda bu bayraklar uluslararası deniz hukuku neyi gerektiriyorsa bunun gereği olarak var. Bu bakımdan ben teşekkür ediyorum ve pruvanız neta rüzgarınız kolayına olsun diyorum.

YARBAY ENGİN AĞMIŞ: Sağolun sayın Cumhurbaşkanım.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Sağolun, Allah yâr ve yardımcınız olsun.

İkinci bağlantımız Hava Kuvvetlerimizin Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü ile olacak. Karşımızda Pilot Binbaşı Mehmet Onur Dikmen var. Binbaşım duyuyor musun bizleri?

BİNBAŞI MEHMET ONUR DİKMEN: Sayın Cumhurbaşkanım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrılmaz bir parçası olan şanlı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir ferdi olarak 8. Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan zat-ı aliniz başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize saygılarımızı sunuyor, aziz Türk Milleti'nin Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Mazisi şan ve şerefle dolu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı dün olduğu gibi bugün de, yarın da Türk hava sahasının çelik kanatlarımızla korunması için verilecek her türlü görevi yapmaya hazırdır.

Sayın Cumhurbaşkanım.

Bizler başta zat-ı aliniz olmak üzere asil milletimizin sonsuz desteğini ve duasını her zaman içimizde hissediyor, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için azim ve kararlılıkla görevlerimizi icra etmeye devam ediyoruz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla bundan sonra da bizlere verilecek her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu saygılarımla arz ederim.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: F-16 pilotumuzu Diyarbakır'dan dinledik. Herşeye hazır konumdalar. Özellikle de bütün bu teröristlerin inlerine sürekli olarak giriyorlar ve girmeye de devam edecekler. Allah yâr, yardımcıları olsun. Ankara'dan teşekkür ediyor, size ve tüm Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelimize vazifelerinde başarılar diliyorum. Sağolun, varolun.

BİNBAŞI MEHMET ONUR DİKMEN:Sağolun Sayın Cumhurbaşkanım.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Teşekkürler. Üçüncü bağlantımız. Barış Pınarı Harekatı bölgemizdeki Rasulayn. Burada görev yapan kahramanlarımızla olacak. Karşımızda Piyade Komando Binbaşı İlkay Dirim var. İlkay Binbaşım buyrun.

BİNBAŞI İLKAY DİRİM:Piyade Komando Binbaşı İlkay Dirim. 51. Komando Tugayı 1. Komando Tabur Komutanı emret sayın Cumhurbaşkanım.

Sayın Cumhurbaşkanım.

Asil Türk milletinin bir ferdi ve kahraman ordumuzun bir mensubu olarak Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm silah arkadaşlarım adına zat-ı aliniz başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize saygılarımızı sunuyor, aziz Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım.

Asil milletimizin bağrından çıkan kahraman Türk ordusu tarafından hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridorunun oluşturulmasını engellemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi devam etmektedir. Harekat süresince zat-ı devletleriniz başta olmak üzere asil milletimizin desteği ve duası arkamızdadır. Bizlere inanıp, güvendiğiniz için şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler burada tüm Türkiye'nin desteğinin arkamızda olduğuna inanarak azim, kararlılık ve gururla görevimizi icra etmekteyiz. Vatanımızın selamati, milletimizin huzuru için bizler daima görevimizin başındayız. Arz ederim sayın Cumhurbaşkanım.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Rasulayn'daki komutanımıza da teşekkür ediyoruz. Ankara'dan aynı şekilde Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız ve milletimiz sizlere en kalbi duygularla selam ve sevgilerini gönderiyor. Rabbim sizi ve tüm silah arkadaşlarınızı korusun diyorum. Allah yâr, yardımcınız olsun. Şu ana kadar Barış Pınarı Harekatı'nı başarıyla sürdürdünüz, inanıyorum ki bundan sonra da başarıyla sürdüreceksiniz. Rabbim zaferle bizi taçlandırsın diyorum.

BİNBAŞI İLKAY DİRİM: Sağolun Sayın Cumhurbaşkanı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Dördüncü ve son bağlantımızda bu defa Barış Pınarı Harekatı bölgemizin diğer tarafına, Tel Abyad'a gidiyoruz. Karşımızda Piyade Yüzbaşı Celil Özekin var.

PİYADE YÜZBAŞI CELİL ÖZEKİN: Piyade Yüzbaşı Celil Özekin. 7. Komando Tugayı, 1. Komando Taburu, 2. Komando Bölük Komutanı. Harekatta görev alan ve şu an operasyon sahasında bulunan tüm silah arkadaşlarım adına zat-ı devletleriniz başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize saygılarımızı sunuyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Türk askeri olarak bizler vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin huzur ve refahını her koşulda ve her yerde ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla mücadelemizi sürdüreceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanım.

Zat-ı devletleriniz başta olmak üzere aziz milletimizin sonsuz desteği ve dualarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler vatanımızın, devletimizin ve milletimizin bekası, huzur ve güvenliği için görevimizin başındayız. Bu anlayışla güçlüyüz, kararlıyız, cesuruz. Bize verilecek görevleri yapmaya hazırız Sayın Cumhurbaşkanım.