Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Gökçeada'dan saat 13.00 ve Kabatepe'den saat 15.00'te başlayacak seferler hariç diğerlerinin iptal edildiği duyuruldu.

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