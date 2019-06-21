Ünlü oyuncu Gökçe Özyol, önceki gün sevgilisi Ayça Akoğlu ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve gün boyu alışverişin keyfini el ele çıkaran çift, daha sonra baş başa akşam yemeği yedi.

Restoran çıkışı muhabirler tarafından görüntülenen ikili, daha sonra tekrar alışveriş merkezine girerek bir süre daha alışveriş yaptı.