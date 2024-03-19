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        Haberler Magazin Gökçe Bahadır’ın ev kirası dudak uçuklattı! Ünlü isimler bu evlerde yaşıyor

        Gökçe Bahadır'ın ev kirası dudak uçuklattı! Ünlü isimler bu evlerde yaşıyor

        Hayat Bilgisi'nde Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı. Şimdilerde Ömer dizisinde Gamze karakterine hayat veren Gökçe Bahadır yeni eviyle gündemde. Ünlü oyuncunun eşi Emir Ersoy ile beraber yaşadığı evinin kira ücreti dikkat çekiyor. Lüks bir daire kiralayan Gökçe Bahadır bu daire için bakın ne kadar ödeyecek…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 14:35 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:35
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        • 1

          Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy ile yaşayacağı evlerinin kirası iddiaya göre 270 bin lira. Magazin sayfalarını süsleyen isimlerden bazıları yüzlerce metrekare büyüklükteki evleri satın alıyor, bazıları ise kutu gibi bir evde yaşıyor. İşte ünlü isimlerin kaldıkları evlerden kareler…

          Gökçe Bahadır'ın evinde daha önce Galatasaray'ın eski yıldızı ünlü futbolcu Juan Mata, aylık 5 bin euro'ya oturduğu söyleniyor.

        • 2

          YERLİ VE YABANCI ÜNLÜLERİN EVLERİ

          GÖKÇE BAHADIR'IN EVİ

        • 3

          HANDE ERÇEL EVİ

        • 4

          BURAK ÖZÇİVİT VE FAHRİYE EVCEN'İN EVİ

        • 5
        • 6

          İDO-YASEMİN TATLISES EVİ

        • 7
        • 8

          BERGÜZAR KOREL- HALİT ERGENÇ EVİ

        • 9

          Forbes dergisi, CEO'lar ve milyarderler tarafından yakın zamanda satışa çıkarılan evleri paylaştı

        • 10

          Eski Warner Bros. eş CEO'su Bob Daly'nin Calabasas'taki evinin içi.

        • 11

          Russ Weiner'ın Park City'de 30 milyon dolara satıştaki evlerinden birinin mutfağı.

        • 12

          Eski Norwegian Cruise Line CEO'su Frank Del Rio, Florida Vero Beach'teki evini 15,9 milyon dolara listeledi.

        • 13

          Frank Del Rio'nun Vero Beach'teki evinin içi.

        • 14

          Eski Apple CEO'su Gil Amelio, Nevada'daki evini 9,4 milyon dolara satışa çıkardı.

        • 15

          Gil Amelio'nun Reno'daki evi.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan

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