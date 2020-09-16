Gökçe Bahadır, önceki gün bir alışveriş merkezinde tek başına mağazaları dolaşırken görüntülendi. Makyajsız hali ile dikkat çeken Bahadır, bir süre alışveriş yaptıktan sonra aracını beklerken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

38 yaşındaki oyuncu, pandemi süreciyle ilgili konuşarak "Zor bir süreçten geçiyoruz. Dikkat ve kurallara uymak çok önemli. Ben elimden geldiğince kurallara uymaya çalışıyorum. Siz de gün boyu dışarıdasınız, lütfen kendinize çok dikkat edin" dedi.