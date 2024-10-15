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        Haberler Magazin Gökçe Bahadır'ın saçı tutuştu - Magazin haberleri

        Gökçe Bahadır'ın saçı tutuştu

        Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'un doğum günü partisinde pastanın mumlarını üflerken korkutan bir kaza meydana geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 20:29 Güncelleme: 15.10.2024 - 20:39
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        Ünlü şarkıcının panik anı
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        Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy için bir doğum günü partisi düzenledi.

        Çift, mumları birlikte üfledikleri sırada kısa süreli korku yaşadı. Bahadır'ın saçları, bir anda alev aldı.

        Emir Ersoy, durumu son anda fark ederek alevi elleriyle söndürmeye çalıştı. Yaşanan kaza, kısa süreli paniğe yol açarken görüntüler, sosyal medyada viral oldu.

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        #Gökçe Bahadır
        #Emir Ersoy

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