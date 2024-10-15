Gökçe Bahadır'ın saçı tutuştu
Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'un doğum günü partisinde pastanın mumlarını üflerken korkutan bir kaza meydana geldi
Giriş: 15.10.2024 - 20:29 Güncelleme: 15.10.2024 - 20:39
Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy için bir doğum günü partisi düzenledi.
Çift, mumları birlikte üfledikleri sırada kısa süreli korku yaşadı. Bahadır'ın saçları, bir anda alev aldı.
Emir Ersoy, durumu son anda fark ederek alevi elleriyle söndürmeye çalıştı. Yaşanan kaza, kısa süreli paniğe yol açarken görüntüler, sosyal medyada viral oldu.
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