Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'dan iş ve tatil

"ZORLANMIYORUM"

Kışları kendisinin yazları ise eşinin çalıştığı hatırlatılınca Gökçe Bahadır, "Ben de böyle konserlerde eşime eşlik ediyorum. Ancak öyle görüşebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Zorlanmadığını söyleyen Gökçe Bahadır, "Benim için de eğlenceli oluyor. Hem müzik hem tatil" şeklinde konuştu.