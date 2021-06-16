"BU SÜRECİ YOĞUN ÇALIŞARAK GEÇİRDİM"

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de uğraşan Bahadır, muhabirlerin "Pandemi sizin için de biraz şanssızlık oldu. Tam müzikle ilgilendiğiniz dönemde sahneler kapandı" sözlerine yanıt verdi.

Ünlü isim, "Benim asıl mesleğim oyunculuk olduğu için müzikle uğraşan müzisyenlerimizin daha çok şanssızlığı oldu. Bu süreci zaten yoğun çalışarak geçirdim. Çalışabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.