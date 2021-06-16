Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezine girerken görüntülendi. Şapkası ve maskesi ile tanınmakta zorlanan Bahadır, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Önümüzdeki günlerde tatile çıkacağını söyleyen Gökçe Bahadır, "Biraz annemlerin yanına gideceğim, biraz da Ege sahillerinde gezeceğim" dedi.
"BU SÜRECİ YOĞUN ÇALIŞARAK GEÇİRDİM"
Oyunculuğun yanı sıra müzikle de uğraşan Bahadır, muhabirlerin "Pandemi sizin için de biraz şanssızlık oldu. Tam müzikle ilgilendiğiniz dönemde sahneler kapandı" sözlerine yanıt verdi.
Ünlü isim, "Benim asıl mesleğim oyunculuk olduğu için müzikle uğraşan müzisyenlerimizin daha çok şanssızlığı oldu. Bu süreci zaten yoğun çalışarak geçirdim. Çalışabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.
"HERKESE ALLAH KOLAYLIK VERSİN"
Şarkıcı İzel'in, "Bir arabamı sattım, iki ay daha yetecek param var" sözleri hatırlatılan ünlü oyuncu, "Bizler bu açıdan biraz daha şanslıyız, diziler devam ettiği için. Herkese Allah kolaylık versin. Önümüzdeki kış daha güzel olacak diye umut ediyorum. Galaların yapıldığı, tiyatrolara gidilen bir kış olur inşallah" ifadelerini kullandı.
Aşı sırasının geldiğini söyleyen 39 yaşındaki Bahadır, aşı olacağını ifade etti.
"BU AY SONU ŞARKI ÇIKACAK"
Gökçe Bahadır, 9 kadın oyuncunun bir araya geldiği Emir Ersoy'un "1977" albümü için heyecan duyduğunu da söyledi.
Ünlü oyuncu, "Emir Ersoy'un albümünde şarkı söyledik. Hatta Gülse Birsel'in şarkısı çıktı. Bilindik şarkıları farklı versiyonlarla söyledik. Bu ay sonu şarkı çıkacak. Biraz onun heyecanı var" diye konuştu.
"BERGEN' İÇİN TEKLİF ALMADIM"
Ayrıca "Bergen" projesinden ayrılan Serenay Sarıkaya'nın yerine Gökçe Bahadır'a teklif götürüldüğü konuşuluyordu.
Çıkan haberleri yalanlayan Bahadır, kendisine teklif gelmediğini belirterek, "Öyle bir teklif olmadı. Demet Evgar oldu diye biliyorum. Çok da güzel olmuş. Yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.
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