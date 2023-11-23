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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Gökay isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan konulardan birisidir.

GÖKAY ADININ ANLAMI NEDİR?

Gökay ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Gökay adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Gökay isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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GÖKAY İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Gökay ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Mavi gözlü kimse.

Sabırsız, atılgan, canı tez.

Gök ve ay gibi güzel olan.

GÖKAY ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Gökay ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Gökay adını koymak caizdir.

GÖKAY İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Gökay ismini kullanan 10.709 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Gökay ismini kullanan 2.665 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Gökay ismini kullanan 890 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Gökay ismini kullanan 939 kişi bulunmaktadır.

GÖKAY İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Gökay ismine sahip insanların sevgi ve arkadaşlık için derin bir içten arzuları vardır ve barış ve uyum onların vazgeçilmezidir. Gergin durumlar karşısında enerjileri düşer ve ortamdan uzaklaşırlar. Etrafındaki insanlarında anlaşılabilir ve sakin olması onun arkadaşlık kriteri arasındadır. Özel yaşamlarında oldukça duygusaldırlar ve çabuk incinirler. Kibar ve zarif karakterleri sebebiyle çok ağır işlerde başarılı olamazlar. Onların sevgileri çok büyüktür ve değer verdiklerini ilgiye boğarlar.

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