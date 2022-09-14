Göğüs ağrısının pek çok sebebi olabilmektedir. Temel nedenler arasında; kalp krizi, kalp hastalıkları, akciğer ile ilgili hastalıklar, soğuk algınlığı ve üşütme bulunmaktadır. Bunların dışında nedenlerle de göğüste ağrı olabilmektedir. Eğer göğüs ağrısının kesin nedenini bilmiyorsanız doğru tedavi uygulayabilmek için mutlaka uzman bir doktorla görüşmekte fayda vardır. Çünkü göğüs ağrısı ciddiye alınması gereken bir durumdur. Ancak yine de basit bir hazımsızlık ve gaz sorunu yüzünden de göğüs ağrısının olabileceğini unutmamak gerekir. Bu yüzden hemen tedirgin olmamalıyız. Vücudumuzu dinleyip asıl problemin ne olduğunu anlamaya çalışmalıyız. Anlayamazsak da vakit kaybetmemeden uzman bir doktordan destek almalıyız. Bu içeriğimizde göğüs ağrısına iyi gelen doğal yöntemler: evde göğüs ağrısı nasıl geçer, ne iyi gelir? Konularında sizler için ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte göğüs ağrısına iyi gelen doğal yöntemler ile ilgili tüm merak edilenler…

Göğüs Ağrısına İyi Gelen Şeyler

Göğüs ağrısı çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Ancak genellikle akciğerlerle ilgilidir ve akciğerlerin üşütülmesi/iltihaplanması gibi nedenlerle görülebilir. Sizler için göğüs ağrısına iyi gelen şeyler arasında öne çıkanları sıraladık;

Balla karabiberi karıştırarak göğüs ağrınızı geçirebilirsiniz. Özellikle ciğerler üşütüldüğünde ve iltihaplandığında bu karışım ciğerleri açarak rahatlatır. Bu karışımdan etkili sonuç almak için göğse sürülerek streçle kapatılması gerekmektedir. Böylece bölge terleyecek ve rahatlayacaktır. Ortalama iki saat bekletip göğsü yıkayabilirsiniz.

Ada soğanı çayı da göğüs ağrısına iyi gelmektedir. Ada soğanını çay olarak içebileceğiniz gibi macun şeklinde de kullanabilirsiniz. Macun yapmak için bal kullanabilirsiniz. Bu karışımı sabah akşam yiyebilirsiniz.

Sıcak suyla duş almak göğüs ağrısını rahatlatacağı için çok fazla tavsiye edilmektedir.

Göğüs ağrınız kalp hastalıkları yüzünden ise kalbe dost olan omega 3, ceviz ve kuru yemişleri de düzenli olarak tüketerek göğüs ağrınızdan kurtulabilirsiniz.

Her derde deva nane limon çayı göğüs ağrısını da hafifletmekte broşları açmaktadır. İçine bal da ekleyerek ılık olarak tüketebilirsiniz.

Kekik çayı, meyan kökü çayı ve zencefil göğüs ağrısını geçirmek için tavsiye edilen bitki çaylarının başında gelmektedir.

Göğüs Ağrısı Doğal Tedavi Yolları

Göğüs ağrısı çeşitli nedenlerle görülebilmektedir. Eğer ciddi bir rahatsızlığınız yoksa göğüs ağrısını evde de tedavi etmek mümkündür. Peki göğüs ağrısı evde doğal tedavi yolları nedir? göğüs ağrısına iyi gelen bitki çayları tüketilerek evde göğüs ağrısını hafifletmek mümkündür. Kekik, nane-limon, meyan kökü, zencefil, adaçayı ve ıhlamur göğüs ağrısı için tüketilebilir. Bunları içerken içine bal ve limon ekleyerek etkisini arttırabilirsiniz.

Evde Göğüs Ağrısı Nasıl Geçer?

Göğüs ağrısı aniden ortaya çıkabilir. Önemli olan nedenini bilmektedir. Örneğin kalp krizi ve kalp sorunları yüzünden ortaya çıkan göğüs ağrısı ciğerlerin üşütülmesine benzemez. Aniden ortaya çıkan kalple ilgili olan göğüs ağrısı hareket kabiliyetini bile kısıtlar. Ancak üşütmeye bağlı olan göğüs ağrısı ani değildir ve evde bitki çayı içerek, dinlenerek, ılık duş alarak geçebilir.

Göğüs Ağrısı Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Göğüs ağrısı bitkisel tedavi yöntemleri arasında adaçayı, nane-limon, zencefil, ada soğanı, meyan kökü, kekik ve ıhlamur bulunmaktadır. Bunların limon ve bal eklenerek tüketilmesi göğüs ağrısını geçirecektir.