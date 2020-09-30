Göğüste oluşan ağrılar bazı durumlarda kaslarla ilgili bir ağrı olabileceği gibi kalp krizi nedeni ile de ortaya çıkabilme ihtimali de bulunmaktadır. Özellikle ailede kalp ve damar hastalığı olanlar, sigara kullananlar ve yüksek tansiyon ile şeker hastalığı bulunan bu konuda daha dikkatli olmak zorundadırlar.

Göğüs ağrısı; göğüs kafesinin zorlanması ile ortaya çıkabilir. Göğüs ağrısının neden oluştuğunu belki kişi anlayabilir aşırı zorlanma, üşütme ya da farklı nedenlerden olmasını tahmin yürütebilir ama çok uzun sürmesi ve aşırı kötü hissetme halinde mutlaka hekime görünmek gereklidir.

Göğüs ağrısı nedenlerinin ortaya çıkarılarak altında yatan neden ile tedavi edilebilmektedir. Göğüs ağrısı bazı hastalıklar nedeni ile de ortaya çıkmaktadır. Özafakus hastalığı da bu duruma yol açabilir. Bazı göğüs ağrıları nedeni adlandırılamadığı zaman psikolojik olarak adlandırılabilir. Ancak her şekilde bir uzman hekime gitmek ve önemsemek gereklidir.

Altta yatan nedenlerin teşhis edilmesi ile göğüs ağrıları iyileştirilebilir. Ancak çok genel olması açısından neler yapılabileceği konusunda net bir şey söylemek bu durumda mümkün olmamaktadır.