Göçük altında kalan mühendise acı veda

Tuzla, Tepeören Mahallesi, Akbaşak Sokak'ta dün saat 17.30 sıralarında bir binanın alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana gelmiş, işçi Salih İğne ile Çevre mühendisi Cengiz Öcalan göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti.

"NEDEN 7 METRELİK KAZIDA HİÇBİR ÖNLEM YOK"

Cengiz Öcalan’ın ağabeyi İzzet Öcalan, "7 metrelik bir derinlik. Sağ tarafta bir istinat duvarı var, 2-3 metre yapılmış. Kanal derinliği 7 metre olduğu için, kırıcı da orada çalışınca tahminime göre, muhtemelen oradaki titreşimle istinat duvarının altındaki malzeme oynuyor, onlar da içinde kalıyor. İçinde kaldıktan sonra zaten kurtuluşları yok. Daha önce bu tür kazalar yaşadığımız ve duyduğumuz için bacakları bile kalsa, baskıdan dolayı insanın iç organları parçalanıyor. Hiçbir şekilde yaşama şansı yoktu. Ben duyunca anladım. Neden girildi girilmemesi gereken bir yere ? O kazı orada neden var ? Neden 7 metrelik bir kazıda hiçbir önlem yok ? Bunu soruşturan savcılar inşallah bulacaklar. 3 çocuğu vardı. Bildiğim tek şey orada 7 metrelik bir yer varsa hiçbir şekilde kimsenin girmemesi gerek. İş güvenliği uzmanı da yok.Kendisi daha önce eğitim almıştı çevre mühendisi olduğu için. Bu işleri bilen biri. Pazar günü gitmiş herhalde işçi de yoktu önlem de yoktu mecbur kalmış girmiştir " şeklinde konuştu.