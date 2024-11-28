Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Göç İdaresi Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak! Göç İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        Göç İdaresi Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak! Göç İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        Resmi Gazete'de yer alan Göç İdaresi Başkanlığının ilanına göre, merkez teşkilatında boş bulunan 30 göç uzman yardımcısı kadrosuna, yazılı ve sözlü sınavla alım yapılacak. Başvuru yapmak isteyenler Göç İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Uzman yardımcısı alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki ilandan ulaşılabiliyor. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 12:02 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göç İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı alacak!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Göç İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Yayınlanan ilana göre giriş sınavı başvuruları, 29 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden çevrimiçi yapılacak.

        GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI 30 UZMAN YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN?

        Resmi Gazete'de yer alan Göç İdaresi Başkanlığının ilanına göre, merkez teşkilatında boş bulunan 30 göç uzman yardımcısı kadrosuna, yazılı ve sözlü sınavla alım yapılacak.

        Yazılı sınav Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine yaptırılacak. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilecek.

        REKLAM

        Adayların, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmaları gerekecek.

        Sınavının yapılacağı tarih itibarıyla en az 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranan adaylar, 2023 veya 2024 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinin herhangi birinden 70 ve üzeri puan almış olacak.

        Giriş sınavı başvuruları, 29 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden çevrimiçi yapılacak.

        Uzman yardımcısı alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki ilandan ulaşılabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Avusturyalı motosiklet devinden iflas bayrağı
        Avusturyalı motosiklet devinden iflas bayrağı
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Musk'tan yaz-kış saati yorumu
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Kumkapı'da istek şarkı cinayeti!
        Kumkapı'da istek şarkı cinayeti!
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        Habertürk Anasayfa