Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Göbeklitepe' Roma'da

        'Göbeklitepe' Roma'da

        İtalya'nın başkenti Romanın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyumda "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" adlı sergi ziyarete açıldı. Sergide, Göbeklitepe'deki 3 eserin taştan birebir ölçülerdeki replikası ve Göbeklitepe Karşılama Merkezinde gösterilen filmlerin İtalyanca alt yazılı kısaltılmış versiyonu izlenime sunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 16:07 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Göbeklitepe' Roma'da
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İtalya'nın başkenti Romanın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyumda "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" adlı sergi ziyarete açıldı. Sergide, Göbeklitepe'deki 3 eserin taştan birebir ölçülerdeki replikası ve Göbeklitepe Karşılama Merkezinde gösterilen filmlerin İtalyanca alt yazılı kısaltılmış versiyonu izlenime sunuldu. Serginin basın turuna ve açılışına ilgi yoğun oldu.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı

        Serginin basın turuna ve açılışına ilgi yoğun oldu. Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörü Alfonsina Russo (solda) ve Prof. Dr. Necmi Karul (sağda), basın turu sırasında katılımcılara bilgi verdi.

        REKLAM

        Serginin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (Solda), ev sahibi Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörü Alfonsina Russo (Sağda) sergiyle ilgili bilgi aldı.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Göbeklitepe

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Bir rekor daha
        Bir rekor daha
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Habertürk Anasayfa