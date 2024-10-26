'Göbeklitepe' Roma'da

İtalya'nın başkenti Romanın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyumda "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" adlı sergi ziyarete açıldı. Sergide, Göbeklitepe'deki 3 eserin taştan birebir ölçülerdeki replikası ve Göbeklitepe Karşılama Merkezinde gösterilen filmlerin İtalyanca alt yazılı kısaltılmış versiyonu izlenime sunuldu. Serginin basın turuna ve açılışına ilgi yoğun oldu.

REKLAM advertisement1 Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı Serginin basın turuna ve açılışına ilgi yoğun oldu. Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörü Alfonsina Russo (solda) ve Prof. Dr. Necmi Karul (sağda), basın turu sırasında katılımcılara bilgi verdi. REKLAM Serginin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (Solda), ev sahibi Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörü Alfonsina Russo (Sağda) sergiyle ilgili bilgi aldı.

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