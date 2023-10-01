Göbeklitepe nerede, hangi ilde? Göbeklitepe'nin tarihi ve özellikleri nelerdir?

GÖBEKLİTEPE ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Göbekli Tepe, çeşitli yuvarlak yapıların oluşturduğu bir arkeolojik alanı temsil eder. Bugüne kadar toplamda 6 yapı kazılarla gün yüzüne çıkarılmıştır, ancak bu alanın içinde toplamda 20 kadar açık hava tapınağının bulunduğu düşünülmektedir. Göbekli Tepe, taş devrinden kalma ve dünyanın bilinen ilk tapınaklarıdır. Bu tapınaklar, T biçiminde sıralanmış sütunlarla çevrilmiştir ve her bir tapınağın merkezinde iki adet T biçiminde sütun bulunur. Bu sütunların boyutları 3 ile 6 metre arasında değişmektedir ve üzerlerinde insan tasvirleri olduğu düşünülmektedir, zira sütunlarda görülen el ve kol tasvirleri bu fikri desteklemektedir. Ayrıca, insan tasvirleri dışında, sütunların üst kısımlarında hayvanlar ve semboller de bulunmaktadır. Şu ana kadar gün yüzüne çıkarılan 6 yapıdan sonra, diğer 14 yapının da açığa çıkarılması için çalışmalar devam etmektedir.

Göbekli Tepe, Türkiye'nin en önemli turistik bölgelerinden biri olarak kabul edilir. Hem bu benzersiz özellikleri hem de sütunlardaki figürler nedeniyle sanat tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. Sütunların üzerindeki figürler, üç boyutlu kabartma olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca, kazılar sırasında bölgede çeşitli kafatası parçaları da bulunmuş ve bu kafatasları dünyanın en eski oyulmuş kafatasları olarak kabul edilmiştir. Bazı araştırmacılar, Göbekli Tepe'nin Türk kültürüne ait bir eser olduğunu düşünmektedir ve bu eserlerin önemli bir tarihi geçmişe sahip olduğunu vurgularlar.