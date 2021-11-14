Nasıl ki bedeninin diğer bölgelerinin temizlenmesi gerekiyorsa göbek deliğinin de temizlenmesi gerekir. İşte göbek deliği temizliği hakkında bilinmesi gerekenler...

GÖBEK DELİĞİ NASIL TEMİZLENİR?

Göbek deliğini temizlemek için biraz kulak temizleme çubuğuna ihtiyacın olacak. Ama bunun dışında insanların göbek deliğini temizlemek için kullandığı önemli malzemeler yoktur, temizlik için birçok şey kullanılabilir. Bunları deneyerek bedenin için hangisinin daha iyi olduğunu bulabilirsin. Şunları kullanabilirsin:

Su

Bebek yağı

Hidrojen peroksit

Tuvalet ispirtosu

Hamamelis gibi farklı türde bir astrenjan

Kulak temizleme çubuğunun bir ucunu, kullanmak istediğin temizlik çözeltisine batırıp göbek deliğinin çevresine sürdükten sonra kulak temizleme çubuğuyla yavaş yavaş göbek deliğini temizlemeye başla. Sonra çubuğu, göbek deliğinin içine çok sert sürtmemeye çalış.

Göbek deliği hâlâ kirliyse eski kulak temizleme çubuğunu atıp yeni çubukla işlemi tekrarla. Bir veya iki kere yaptıktan sonra işlem tamamlanmış olacak.

İşin bittiğinde temiz bir kulak temizleme çubuğuyla, göbek deliğinde bulunan temizleme çözeltisini temizle. Göbek deliğindeki fazla suyu, bebek yağını, hidrojen peroksiti iyice temizlediğinden emin ol.

Göbek deliğin kuruysa biraz Neosporin kullan ve göbek deliğinin etrafına uygula. Kremi göbek deliğinden kulak temizleme çubuğuyla tamamen temizlemeden önce yavaş, dairesel hareketlerle göbek deliğinin merkezine kadar ulaş.

Duş aldıktan sonra göbek deliğini dikkatlice kurula. Çok fazla su ve nem, daha zararlı bakterilerin üremesine sebep olabilir. Göbek deliği 1,500 sağlıklı bakterinin yaşam alanıdır. Bu sağlıklı bakterilere kötü bakterilerin bulaşmaması gerekmektedir.

Göbek deliğini düzenli olarak temizlemene gerek yok. Düzenli olarak duş alıp göbek deliğinin çevresinde etkili bir sabun kullandıktan sonra endişelenmeye gerek kalmayacaktır. Dişlerden farklı olarak göbek deliği için sürekli bir bakıma gerek yoktur.

İPUÇLARI

Göbek deliği kötü kokan ve göbek deliğinde kızarıklık oluşan insanlar, hassas ciltler için üretilen ürünler kullanabilir. Göbek deliğinde oluşan kokunun en yaygın nedeni, göbek deliğini sabunla yıkadıktan sonra iyice durulamamaktır. Böyle durumlarda cilt kurur ve tahriş olur.

Göbek deliği karnının kapalı ve iyileşmiş bir bölümüdür. Göbek deliğinden vücudunun içine hiçbir şey giremez.

Dikkatli davranmazsan hidrojen peroksit, tuvalet ispirtosu ve hatta kulak temizleme çubukları da yaraya zarar verebilir. Dolayısıyla dikkatli davranmayacaksan bunları kullanma. Bunlar yerine antibakteriyel sabun ve ılık tuzlu su kullan. Antibiyotikli merhem kullanmayı da deneyebilirsin.

Göbek deliğinde vazelin kullanabilirsin. Vazelini sürdükten sonra 5 ila 20 dakika bekleyip bir peçeteyle temizle. Herhangi bir kalıntı varsa kolayca çıkmalıdır.

Alkol içeren parfümleri göbek deliğini temizlemek için kullanmak kesinlikle iyi bir fikir değildir çünkü bu parfümler ciltte döküntülere sebep olabilir.

UYARILAR

Göbek deliğini temizlerken yanlışlıkla göbek deliğine zarar verirsen mutlaka tıbbi yardım al.

Göbek deliğin kaşınıyorsa ya da orada yanma hissi varsa iltihaplanma riskine karşın doktora görünmekte fayda var.

Göbek deliğini temizlerken dikkatli olmak gerekmektedir. Göbek deliğinin içine kulak temizleme çubuğunu hızlı ve sert sokmak incitebilir ve göbek deliğinde ağrı oluşabilir.

Göbek deliğini temizlerken asla keskin ya da kirli nesneler kullanılmamalıdır.

Alkolü ve kulak temizleme çubukları çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.