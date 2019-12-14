Makyajla yapabildiklerinin sınırı yok!

Doğru yapılmış bir makyaj çoğu zaman estetik operasyondan bile daha etkili olabiliyor. Rus makyaj artisti Goar Avetisyan da makyajla insanları ne kadar değiştirebileceğini tüm dünyaya kanıtlıyor. Instagram hesabında müşterilerinin geçirdiği inanılmaz değişimleri paylaşan makyaj sanatçısının 6 buçuk milyondan fazla takipçisi var. Cilt kusurlarının yanında, yüzdeki yara ve yanık izlerini de sihirli dokunuşlarıyla yok eden Rus sanatçı takipçi ve müşterilerini dünyanın en mutlu insanı yapıyor. İşte Goar Avetisyan'ın kadınlar üzerinde yarattığı büyük değişim...