Gnocchi (niyokki) nasıl yapılır? sorusu bu farklı yemeği evde deneemk isteyen meraklıların gündeminde. İtalya'nın harika lezzetlerinden sayılan 4 peynirli gnocchi (niyokki) tarifi ile misafirlerinize farklı bir lezzet sunabilirsiniz. Gnocchi kelimesi İtalyanca ‘nocchio’ yani budak veya ‘nocca’ parmak eklemi olduğunu biliyor muydunuz? Gnocchi aperatif veya çorbaya alternatif olarak tüketilir. 4 peynirli Gnocchi erimiş tereyağı sos eşliğinde sunulur. İşte püf noktasıyla birlikte Gnocchi (niyokki) tarifi...

GNOCCHİ (NİYOKKİ) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

400 gr De Cecco Gnocchi

50 gr gorgonzola (alternatif olarak Danish Blue) peynir

50 gr mozarella

50 gr fontal (fontina) peyniri

100 gr grana padano

600 cl şekersiz krema

200 gr süt

30 gr tereyağı

Tuz ve karabiber

4 Peynirli Gnocchi (Niyokki) Yapılışı:

Büyük bir tencerede su kaynatın.

Bu tencerenin üstüne daha ufak bir tencereyi kaynayan suya değmeyecek şekilde yerleştirin.

Krema ve sütü üstteki ufak tencereye koyup yerleştirin ve 10 dakika kaynatın.

Üste çıkan yağı alın ve kaynama sırasında karıştırmayın.

Ayrı bir tencereye krema, gorgonzola, mozarella ve fontal peynirlerini koyun. Peynirler eriyinceye kadar orta harlı ateş üzerinde karıştırın.

Gnocchi pişirmek için ayrı bir tencerede 2 litre su kaynatın ve içine 1 tatlı kaşığı tuz atın.

Gnocchi’leri de bu suya ekledikten sonra 4-5 dakika pişirin.

Gnocchi’ler suyun üzerine çıktığında pişmiş demektir.

Gnocchi’leri süzdükten sonra sosa ilave edin.

Sosunu çektirdikten sonra parmesan peyniri ilave ederek seviş yapın.

Püf noktası:

Gnocchileri gereğinden fazla haşlamamaya özen gösterin.

Hamurlaşırsa yemeğiniz istediğiniz gibi güzel olmaz.