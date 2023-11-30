Gmail kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir

REKLAM advertisement1

Dünya çapında internet kullanımı ve mail hesaplarının sayısı her geçen gün artıyor. Birçok kullanıcının birden fazla mail hesabı bulunduğu da bir gerçek. Bu sayının giderek yükselmesi, önde gelen teknoloji firmalarından Google'ın bir önlem almak için harekete geçmesine sebep oldu.

Google, 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren en az iki yıldır kullanılmayan hesapların silineceğini açıkladı. Mayıs ayında duyurduğu "aktif olmayan hesap" politikası kapsamında gerçekleştirilecek bu işlem ile aktif olmadığı tespit edilen hesap ve içerikler cuma günü itibariyle aşamalı olarak ortadan kaldırılacak.

"GÜVENLİK SORUNLARI YARATABİLİR"

Şirket ilk olarak mayıs 2023'te duyurduğu etkin olmayan hesapların silinme sebebi olarak güvenlik sorunlarını öne sürmüştü. Bir süre kullanılmayan, aktivite gerçekleşmeyen hesapların siber saldırılara ve ele geçirilmeye daha açık bir yapıda olduğınu vurgulayan Google, "unutulmuş veya denetimsiz hesapların" genellikle eski şifrelere ve iki faktörlü kimlik doğrulamasından yoksun olduğunu belirtmişti. Yapılan açıklamada "Bu hesaplar ele geçirilebilir, spam veya diğer kötü amaçlı içeriklerin yanı sıra kimlik hırsızlığı için de kullanılabilir" ifadelerine de yer verilmişti. Ancak tek sebep bu değil elbette, oluşan 'Google hesapları mezarlığı' ve alınan isimlerin başka kullanıcılar tarafından yeniden kullanılamaması da aktif olmayan hesapların silinmesinde önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

REKLAM

HESABI KURTARMAK İÇİN SON GÜN

Hesap silme uygulamasına Google, 1 Aralık 2023 tarihi ile başlayacağını duyururken bu hesapları kurtarmak için hala bir şans var.

İki yıl içerisinde oturum açan ve aktivite yapan hesaplar bu silinme riskinden kurtulabilecekler. Ancak yalnızca giriş yapıp çıkmak da yeterli olmayacak. Elektronik posta göndermek veya e-postalarda gezinmek, Google aramayı kullanmak ve YouTube videolarını izlemek, YouTube'a video yüklemek gibi aktiviteler bu hesapların aktif sayılmasını sağlayabilecek.

Google tarafından daha önce belirtildiği gibi, Google Fotoğraflar içeriği de iki yıl kullanılmadığında benzer şekilde silinebilir ki bu da görüntülerin çöp kutusuna gitmesini önlemek için uygulamayı sık sık açmak gerektiği anlamına gelir.

Google'ın şu anda YouTube videoları içeren hesapları silmeyi planlamadığı belirtiliyor. Ancak YouTube aboneliğini de uzun bir süre kullanmayan hesaplar için bu konuda daha sonra yeni bir güncelleme gelebilir.