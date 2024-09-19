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        Kocaeli'de glutensiz yemekler yarıştı: 11 ilden aşçılar katıldı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çölyak hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için düzenlenen Ulusal "Glutensiz Yemek Yarışması"na 11 ilden aşçılar katıldı. Yarışmanın birincisi, "glutensiz içli köfte" oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:05 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:05
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        Glutensiz yemekler yarıştı
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        Kocaeli'nin Çayırova Belediyesi ve Çayırova Glutensiz Yaşam Derneği'nin birlikte düzenlediği "Ulusal Glutensiz Yemek Yarışması", dün Çağdaşkent Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

        11 ilden gelen dernek temsilcileri ve aşçıların katıldığı yarışmada, şefler lezzetlerini glutensiz şekilde sergiledi.

        Uşak, Bursa, Kütahya, Kocaeli, Diyarbakır, İstanbul, Gazitantep, Adıyaman, Hatay, Aksaray, İzmir ve Konya’dan gelen dernek temsilcileri ve şefler hazırladıkları lezzetleri jüriye sundu.

        Yarışmada birinciliği Adıyaman Çölyak Derneği temsilcilerinin hazırladığı içli köfte alırken, ikinciliği künefe ile Hatay Çölyak Derneği, üçüncülüğü ise katmer ile Gaziantep Çölyak Derneği elde etti.

        Çölyak hastalığına dikkat çekmek amacıyla yarışmayı düzenlediklerini ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "11 ilden katılımcılarımızın hazırladığı birbirinden lezzetli glutensiz yemeklerin sunumu ve tadı muhteşemdi. Etkinliğimize katılarak bizleri onurlandıran katılımcılarımıza ve tüm yarışmacılara teşekkür ediyorum" dedi.

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