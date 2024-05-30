Glütensiz yaşam: Bu belirtilere sahipseniz dikkat! Çölyak hastalığı ve glüten hassasiyeti nedir?

7. EKLEM VE KAS AĞRISI

İnsanlar birçok nedenden dolayı eklem ve kas ağrısı yaşarlar. Çölyak hastalığı olanların genetik olarak belirlenmiş aşırı duyarlı bir sinir sistemine sahip olmaları ve bunun da kas ve eklemlerde ağrıya neden olan duyusal nöronları aktive etme eşiğinin daha düşük olmasına neden olması mümkündür.