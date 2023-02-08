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Haberler Sağlık Glutat Nedir, Ne İşe Yarar? Glutatyon Takviyesi Faydaları Nelerdir?

Glutat nedir, ne işe yarar? Glutatyon takviyesi faydaları nelerdir?

Sağlıklı yaşama giden en önemli yollardan biri sağlam bağışıklıktan geçiyor. Bağışıklığı güçlü tutmak için yeterli gece uykusu, düzenli spor, sağlıklı beslenme ve bazı ek gıdaları tüketmek gerekiyor. Bağışıklıklığın kuvvetli olmasıyla ilgili azımsanmayak ölçüde öneme sahip bir madde ise glutatyon... Peki glutatyon nedir ve glutatyon ne işe yarar?

Giriş: 08.02.2023 - 19:57 | Güncelleme: ABONE OL
Glutat Nedir, Ne İşe Yarar? Glutatyon Takviyesi Faydaları Nelerdir?
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Glutatyon Nedir?

Glutatyon vücutta dolaşan, hastalıklardan koruyarak kişinin sağlıklı kalmasına yarar sağlayan bir maddedir. Sistein, glisin ve glutemin isimli üç aminoasitin toplamından oluşan glutatyon vücudun en önemli moleküllerinden biridir. Glutatyon ne işe yarar dendiğinde bu madde vücutta dolaşarak kötü molekülleri toplar ve onları etkisiz bir hale getirir. Vücutta dolaşan kötü moleküllere serbest radikal denmektedir. Yapışkan bir kükürt kimyasal grubundan olan glutatyon başka bir deyişle serbest radikallerle savaşır. Serbest radikallerin vücutta artış göstermesi bağışıklığın düşmesine neden olur. Yaş ilerledikçe toksin miktarının artmasıyla birlikte vücudun ürettiği glutatyon miktarı azalır. Bu da hastalıkların oluşması ve yaşlılığın hızlanmasının nedenidir. Yaş ilerledikçe üretimi azalan glutatyon miktarının vücuda zarar vermesini engellemek için glutatyon takviyesi faydalarından yararlanmak gerekir. Ama öncelikle glutatyon eksikliği belirtileri nelerdir bunları bilmek gerekir.

Glutatyon Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Toksin maddeler arttıkça glutatyon düşer ve bu maddenin yüzde 70 altına düşmesi bağışıklık sistemini ciddi tehlikeye sokar. Bunun sonucunda glutatyon eksikliği belirtileri ortaya çıkar. Ancak bu belirtilerden önce glutatyonun neden düştüğü önemldiir. Glutatyonun düşmesi içsel ve dışsal nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu nedenler ise;

- Sık kullanılan aseton

- Ağır metallere maruz kalmak

- Parasetomal türevi ilaçların kullanımı

- Paketli gıdalar, gıda boyaları ve yapay tatlandırıcılar

- Böcek ilaçları

- Özellikle mutfakta kullanıl plastik, kimyasal mataryaller

- Kimyasal ev temizlik madeleri

- Klorlu su kullanımı

- Ağır metaller

- Röntgen ışınları

- Fotokopi için kullanılan kartuş maddeleri

- Kronik stres, endişe, kaygı ve depresyon gibi ruhsal sıkıntılar

- Yetersiz beslenme ve düzensiz uyku

Glutatyon belirtilen bazı iç ve dış etkilerden dolayı düşer ve yaşanan bu düşüş sonucunda da merak edilen glutatyon eksikliği belirtileri ortaya çıkar. Sıklıkla gözlenen glutatyon eksikliği belirtileri;

- Bulantı ve kusma

- Yogunluk, halsizlik

- Ataksi yani nörolojik kökenli olarak sinir sisteminde oluşan bazı koordinasyon bozukları

Glutatyon Takviyesi Faydaları Nelerdir?

Bağışıklığın düşmesine neden olan glutatyon eksikliğini yaşamamak için alınabilecek bazı takviyeler var. Glutatyon takviyelerinden önce ise glutatyon içeren besinler merak edilmektedir. Peki bağışıklığı sağlayan bir savaşçı olan glutatyon nelerde var?

- Ispanak, brokoli ve karnabahar gibi sebzeler

- Bamya

- Avakodo ve kavun gibi meyveler

- İçeriğinde antioksidan bulunan sarımsak ve soğan

- Yüksek miktarda protein içeren tavuk ve yumurta

- Balık

- Keten tohumu

- Fermante gıdalar

- Baklagiller

Glutatyon oranının vücutta azalması ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilir. Bunun için ilk adım, glutatyon içeren besinleri sıklıkla tüketmektir. Glutatyon içeren besinler tüketilmediğinde yahut besinlerin yeterli olmadığı durumlarda glutatyon takviyesi almak gerekebilir. Bunun için öncelikle alanında uzman bir hekime başvurakta fayda var. Uzmana danışıldıktan sonra alınan glutatyon takviyesi faydaları nelerdir?

- Bağışıklığı destekler ve güçlendirir

- A ve E vitaminlerini aktive eder

- Bazı enzimleri canlandırır

- Serbest radikelleri parçalayarak vücudu toksinlerden korur

- Kas hasarlarını onarır ve kas gücünü arttırır

- Yaşlanmayı yavaşlatır

- Hastalıkları önler

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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