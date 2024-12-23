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        Glutat Nedir, Ne İşe Yarar? Glutatyon Takviyesi Faydaları Nelerdir?

        Glutat, son dönemlerde adı duyulmaya başlanan ancak birçok kişi için tam olarak anlaşılamayan bir maddedir. İnsan vücudunda sağlıklı yaşamı destekleyecek birçok fonksiyona sahip olan glutatyon, gereken seviyede olmadığında sıvı, kapsül ve serum gibi takviyelerden destek almak gerekir. Çünkü vücutta bu madde olmazsa çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir. Peki glutatyon ne işe yarar? Eksikliği hâlinde hangi takviyeler alınmalı? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 09:42 Güncelleme: 23.12.2024 - 09:42
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        Glutat Nedir, Ne İşe Yarar?
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        Bağışıklık sistemini güçlendirme, dokuları onarma, kalp sorunlarının iyileşmesine katkıda bulunma gibi birçok alanda etki sahibi olan glutatyon, son dönemlerde duyulmaya başlayan ve birçok kişinin merak ettiği bir antioksidan maddedir. Daha çok bağışıklık sistemini güçlendirmesi, onarması ve yenilemesiyle bilinen bu maddenin çeşitli besinlerden doğal şekilde alınması mümkündür. Peki glutatyon nelerde var?

        GLUTATYON NEDİR?

        Glutatyon nedir? Vücudumuzdaki antioksidan maddelerden biridir ve doğal şekilde bulunur. Karaciğer tarafından üretilen ve üç amino asitten oluşan bir maddedir. İnsan vücudunda var olma sebebi, antioksidan görevi görmek ve vücudun serbest radikallere yönelik savaş vermesine destek olmaktır. Bu madde vücutta çeşitli nedenlerle düşebilir. Çevresel faktör, stres ve yetersiz beslenme gibi birçok faktör, vücudunuzdaki glutatyon sebiyesinin düşmesine neden olabilir. Bu durumda takviye almanız ve kaybettiğiniz glutat değerini geri kazanmanız gerekebilir.

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        GLUTATYON NE İŞE YARAR?

        Peki glutatyon ne işe yarar? Avrupa ve ABD’de klinik alanı olarak kendine yer edinmiş glutatyon, faydaları ile birçok kişinin dikkatini çeker. Özellikle bağışıklık sistemini desteklemesi ve hastalıklardan koruması, vücudu toksinlerden arındırmasıyla gözleri üzerinde toplar. Glutatyon takviyelerinin hücre gençleştirme etkileri de dikkat çekmiş ve anti- aging araştırma alanlarının konusu olmuştur.

        Kas hasarını azaltmasıyla bilinen glutatyon, aynı zamanda kas gücünü artırmasıyla da öne çıkar. Üç aminoasitten oluşan glutatyon, vücuda zarar verme potansiyeli olan civa, gümüş, bakır ve çinko gibi materyallerin toksik etkilerinden koruma özelliği gösterir. Bu noktada glutatyonların kişideki bağışıklık sistemini diri tutmaya yardımcı olduğu söylenebilir.

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        GLUTATYON TAKVİYESİ FAYDALARI

        Glutatyon takviyesi faydaları şunlardır;

        • Radyoterapi alan kişilerde yan etkileri azaltmaya yardımcıdır.
        • Cilt renginde zaman içinde beyazlama etkisi sunar.
        • Kemoterapi alan kanser hastalarının daha rahat etmesine katkıda bulunur.
        • Kronik halsizlik ve yorgunluk gibi sıkıntıların psikolojik etkilerinin azalmasına yardımcı olur.
        • Kas - iskelet ve romatizmal hastalıkların negatif etkilerine yardımcı olur.
        • Hipertansiyon ve tiroit gibi rahatsızlıklara karşı iyi gelir.

        Kronik organ yetersizliği olan hastaların vücutlarındaki negatif etkilerin hafiflemesini destekler.

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        GLUTATYON EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELER?

        Glutatyon eksikliği belirtileri ise aşağıda sıralanmıştır;

        • Enerji düşüklüğü
        • Yorgunluk
        • Yaraların geç iyileşmesi
        • Konsantrasyonda düşüş
        • Hafıza sorunları

        Bu belirtileri yaşıyorsanız tespit için kan testlerinin yapılması ve sonucun uzman doktor tarafından belirlenmesi gerekir.

        GLUTATYON NELERDE VAR?

        Peki glutatyon içeren besinler neler?

        • Ispanak
        • Roka
        • Kuşkonmaz
        • Brokoli
        • Domates
        • Bakla
        • Bezelye
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        Kükür içeren gıdalar da glutatyon açısından zengindir. Sarımsak, soğan, karnabahar, brokoli, hardal otu ve bamya gibi yiyecekler de doğal yollarla bu maddeyi almak için bir fırsattır. Aynı zamanda vücudun glutatyon yapımı için yeterli altyapıyı hazırlaması gerekir. Süt, süt ürünleri, kırmızı ve beyaz et, yulaf, yer fıstığı, ay çekirdeği, kabak çekirdeği ve bakliyat gibi besinler buna yardımcıdır. Ayrıca keten tohumu da faydalı bir seçenektir.

        GLUTATYON EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİ NELER?

        Yaşlanmayla beraber vücutta düşen glutatyon, çeşitli nedenlerle düşebilir. Glutatyon yapımını önemli ölçüde düşüren faktörlerden bazıları şunlardır;

        • Stres
        • Dengesiz beslenme
        • Vücutta biriken toksinler
        • Yapay tatlandırıcılar
        • Ağır metaller
        • Temizlik ürünleri (özellikle yumuşatıcılar)
        • Teflon tava gibi mutfak malzemeleri
        • Gıdalarla gelen tarım ilaçları
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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