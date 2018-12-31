İspanyol bir teslimat şirketi ve mobil bir uygulama olan Glovo, dört ay önce Türkiye’de hizmet sunmaya başladı. Dört ayda 60 bin kullanıcıya ulaşan Glovo’nun başında 1991 yılından bu yana Türkiye’de yaşayan ve Uber’i Türkiye’ye getiren ekipte yer alan 37 yaşındaki Austin Kim bulunuyor.

Şu anda 20 ülkede bulunduklarını ve ortalama her üç günde bir yeni şehirde hizmet vermeye başladıklarını aktaran Glovo Türkiye Genel Müdürü Austin Kim, Türkiye’de İstanbul’da ve İzmir’in ardından yakın zamanda Ankara’da da faaliyetlere başlayacaklarını söyledi.

Türkiye’de 100 kişilik bir ekip olduklarını ve kurye sayılarının ise 900’e ulaştığını belirten Kim, iş modellerini ise şu şekilde özetledi: "Uygulama üzerinden dilediği siparişi verebilen kullanıcılar, istedikleri yerden paket aldırabildikleri gibi istedikleri yere de paket bıraktırabiliyorlar. Bu siparişler yemekten market alışverişine, kişisel bakımdan hediyelik eşyaya kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahip."

KİŞİYE ÖZEL 'MOBİL' KURYE

Motosiklet kuryelerine yeni iş fırsatları ve yeni gelir modelleri sunduklarını ifade eden Kim, kullanıcılara ise şunları sunduklarını söyledi: “Glovo sizin için istediğiniz ürünü araştırıyor, fiyatlarını buluyor, sizinle paylaşıyor, onaylarsanız dakikalar içinde size ya da sizin adınıza istediğiniz kişiye teslim ediyor. Evde, kafede, ofiste unuttuğunuz herhangi bir eşyanızı da uygulama yoluyla istediğinizde size ulaştırıyor. Bir bakıma kişiye özel kurye hizmeti sunuyor.”

Uygulamayı ağırlıklı olarak 18-25 yaş arasındakilerin kullandığını aktaran Kim, hedeflerinin ise 25 – 45 yaş arasındaki beyaz yakalı çalışanlara ulaşabilmek olduğunu ifade etti.

Uygulamayı indirip sisteme üye olan kullanıcılar, konum bilgilerinin paylaşımına izin verdikten sonra kendilerine en yakın restoranları ve marketleri sistemde görebiliyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden talep ettikleri ürünü, kredi kartı bilgilerinizi girerek siparişini verebiliyor. Kullanıcılar kendilerine atana en yakın kuryeyi canlı olarak takip edip, uygulama üzerinden anlık olarak iletişime geçebiliyor.