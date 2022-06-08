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Gizli Saklı dizisi konusu nedir ve nerede çekiliyor? Gizli Saklı dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler? Gizli Saklı dizisi oyuncu kadrosu

Gizli Saklı dizisi konusu nedir? Gizli Saklı dizisi oyuncuları kimler?

Fox TV'nin yeni dizilerinden biri olan Gizli Saklı, ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı dizinin konusu ve oyuncularına dair merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki, Gizli Saklı dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

08.06.2022 - 21:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yaz döneminin yeni dizileri arasında yer alan Gizli Saklı, bu akşam ilk bölümüyle görücüye çıkıyor. İlk fragmanları yayınlanan ve merakla beklenen dizinin konusu, oyuncuları ve çekildi yer ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

  • GİZLİ SAKLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    No 9 Production tarafından FOX TV için hazırlanan Gizli Saklı bir romantik komedi ve polisiye dizi olarak hazırlanıyor. İki polisin hikayesinin anlatıldığı Gizli Saklı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizide Naz karakterini Sinem Ünsal canlandırırken, Pamir Komiser karakterine hayat veriyor. Bir sivil operasyonda birlikte çalışacak olan ikili görev gereği bir çifti canlandırıyorlar. Birbirinden hiç hoşlanmayan ve görev gereği bile olsa bir arada olmak istemeyen ikilinin gizli görevleri bakalım nasıl geçecek. İlk görüşte dalaş, aşka dönüşecek mi?

    Polis Akademisi'ni birincilik ile bitiren, görev aşkıyla yanıp tutuşan Naz (Sinem Ünsal) ve sivil görevlerin aranan ismi, başarılı polis memuru Pamir (Halit Özgür Sarı) Türkiye'nin büyük mafya babası olan Tarık Koşuoğlu'nu yakalamak için birlikte çalışmak zorundadır.

    Kimseye güvenmeyen ve yakın olmayan Tarık'ın güvenini kazanmak için ona yanaşmak zorunda olan Naz ve Pamir, evli gibi davranarak Tarık'ın karşı evine taşınmak zorundadır.İkisi de görevine aşık birer polis olsalar da karakterleri bir o kadar zıttır. Tarık'ı yakalayıp adalete teslim etmek için birlikte çalışsalar bile yaşadıkları bazı anlaşmazlıklar ikili arasında sorunlara neden olur.

  • GİZLİ SAKLI DİZİSİ OYUNCULARI

    Sinem Ünsal - Naz/Yaz

    Halit Özgür Sarı - Levent/Pamir

    Şebnem Sönmez - Aynur

    Şinasi Yurtsever - Namık

    Caner Şahin - Emir

    İdris Nebi Taşkan - Tufan

    Tardu Flordun - Tarık

    Ece Dizdar - Nehir

    Bülent Emrah Parlak - Talat

    Selçuk Borak - Sadullah Komiser

    Fulden Akyürek - Günday

    Ersel Şibil - Ferdi

     

  • GİZLİ SAKLI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Gizli saklı dizisi için çekim mekanı olurken bu mekanlar daha çok, Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz, Beyoğlu, Eyüp, Üsküdar gibi ilçelerde bulunuyor. Uyarlama olup olmadığı konusunda henüz net bilgi yer almıyor.

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