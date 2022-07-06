GİZLİ SAKLI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Levent ve Yaz içine düştükleri zor durumdan kurtulmak için Aynur’a yalan söylerler ancak Aynur’u ikna etmek sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Aynur, tek kızının evinden gelinlikle çıkmasını isteyince işler giderek karışır.

Tüm bunlar olurken Tarık ve Adem, Levent’in koyduğu dinleme cihazını fark ederler. Yaz ve Levent’in içinde bulundukları zor durumdan kurtulmaları hiç kolay olmayacaktır.