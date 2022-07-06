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Gizli Saklı 5. bölüm yayınlandı! FOX TV Gizli Saklı 5. bölüm tek parça kesintisiz izle

Gizli Saklı 5. bölüm yayınlandı! FOX TV Gizli Saklı 5. bölüm tek parça izle

FOX TV ekranlarının kısa sürede büyük ilgi gören dizisi 6 Temmuz Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Başrollerinde Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı'nın yer aldığı romantik ve komedi türündeki dizinin yayınlanan son bölüm linkini sizler için derledik. İşte Gizli Saklı 5. bölüm kesintisiz izleme sayfası...

06.07.2022 - 23:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dizi severler Gizli Saklı son bölüm izleme linki araştırılıyor. FOX TV ekranlarının yaz döneminde izleyiciyle buluşan dizisi yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yönetmenliğini ve senaryosunu ise Şahin Altuğ'un üstlendiği dizinin izleme linkini ve bölüm özetini haberimizde paylaştık. İşte Gizli Saklı 5. bölüm özeti ve tek parça izleme sayfası...

  • GİZLİ SAKLI 5. BÖLÜM İZLE!

    Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki Gizli Saklı son bölüm izleme linkini kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

    https://www.fox.com.tr/Gizli-Sakli

  • GİZLİ SAKLI 5. BÖLÜM ÖZETİ

    Levent ve Yaz içine düştükleri zor durumdan kurtulmak için Aynur’a yalan söylerler ancak Aynur’u ikna etmek sandıkları kadar kolay olmayacaktır.  Aynur, tek kızının evinden gelinlikle çıkmasını isteyince işler giderek karışır.

    Tüm bunlar olurken Tarık ve Adem, Levent’in koyduğu dinleme cihazını fark ederler. Yaz ve Levent’in içinde bulundukları zor durumdan kurtulmaları hiç kolay olmayacaktır.

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