"2 saatlik bir yürüyüş yaparken keşfettik burayı. Terlediğimizden dolayı dere kenarına indik. Derede mağara gibi bir yer görünce meraktan yaklaştık. Yaklaşınca da kanyon olduğunu fark ettik. Gayet güzel, kanyonun içi kısa olmasına rağmen çok güzel. Burayı `Gizli Kanyon´ olarak adlandırdık. Çünkü insanlar doğanın güzelliğini ne kadar gördülerse o kadar da kirlettiler.