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'Gizli Kanyon'da serinlemek için 2 saat yol yürüyorlar

Tunceli'de bir grup doğasever, yürüyüş yaptıkları sırada keşfettikleri kanyona 'Gizli Kanyon' adını verdi. Konumunu, tahribata uğramasın diye çevreleriyle de paylaşmayan doğaseverler, kanyona engebeli yolları aşıp, dik yamaçlardan inerek 2 saatlik yolculuğun ardından ulaşıyor

06.07.2022 - 14:32 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Tunceli, el değmemiş akarsuları, derin vadileri, milli parkı ve kanyonlarıyla her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Özellikle yaz aylarında birçok doğasever Tunceli´ye gelerek, karların geç eridiği zirve ve yaylalarda doğa yürüyüşü yapıyor.

     

  • DHA'nın haberine göre Tuncelili bir grup doğasever de, geçen yıl yaptıkları yürüyüşte, serinlemek için dere kenarına indiklerinde bir kanyon keşfetti. 

  • Yaklaşık 10 metre yüksekliğinde ve 100 metre uzunluğundaki kanyonda yer yer 3 metre derinliğe ulaşan suda serinleyen doğaseverler, kanyonun konumunu da tahribata uğramasın diye çevreleriyle paylaşmadı.

  • Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki ve Tunceli´de az sayıda kişinin yerini bildiği kanyona `Gizli Kanyon´ adını veren doğaseverler, fırsat buldukça, engebeli yolları aşarak, dik yamaçlardan inerek 2 saatlik yürüyüşün ardından burada serinliyor.

     

  • 'KİRLETMESİNLER DİYE KONUM VERMİYORUZ'

    Ali Hıdır Çelik, keşfettikleri kanyonun kirlenmesinden korktukları için konumunu kimseyle paylaşmadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

     

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