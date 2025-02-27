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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gizli geçitli VİP odalı masaj salonlarına baskın! 29 kadın kurtarıldı! | Son dakika haberleri

        Gizli geçitli VİP odalı masaj salonlarına baskın! 29 kadın kurtarıldı!

        Isparta'da, polisin masaj salonlarına düzenlediği operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı. Bazı salonlarda özel geçitlerle ulaşılabilen VIP odalarda özel müşterilere fuhuş hizmeti verildiği bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:57 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:00
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        Masaj salonlarına baskın! 29 kadın kurtarıldı!
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        Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde kamu düzeninin ve toplum sağlığının korunması, zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve fuhuş suçu ile mücadele kapsamında 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 7 masaj salonuna operasyon düzenledi.

        19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İHA'daki habere göre operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, 19 şüpheli gözaltına alındı.

        10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 2 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı, 7 zanlı serbest bırakıldı.

        'GİZLİ GEÇİTLİ VİP ODALAR'

        Bazı masaj salonlarında gizli geçitlerle ulaşılabilen VIP odalar tespit edildi.

        Bu odalarda fazla para veren müşteriler özel fuhuş odaları bulunduğu belirlendi.

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        #ısparta
        #Son dakika haberler
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