07 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde bir süredir etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.
İHA'nın haberine göre hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü.
Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi’nde suni kar üretimi için kullanılan kar göletinin yüzeyi soğuk havayla birlikte buz tuttu.
Yaklaşık 10 santimetre buzla kaplanan gölet doyumsuz bir manzara oluşturdu.
Kartpostallık görüntülerin oluştuğu buz tutan göletin üzerinde gezen kazların güzelliği ise hayran bıraktı.
Ortaya çıkan kış manzarası havadan da görüntülendi. Aileleriyle birlikte Ergan Dağı'nı gezmeye gelen çocuklar ise kar üzerinde oyun oynayarak karın tadını çıkardılar.
"BUZ TUTAN GÖL KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜ OLUŞTURMUŞ"
Buz tutan göletin doyumsuz bir manzara oluşturduğunu kaydeden vatandaşlar, "Erzincan’ın doğal güzelliklerinden birisi olan Ergan Dağı'ndayız. Erzincan’da kar bu yıl biraz geç kaldı ama yağdı. Göl de muhteşem güzel görünüyor. Havanın da soğuk olmasından dolayı buz tutmuş. Güzel bir kartpostallık görüntü var. Ördekler de buzun üzerinde kalmışlar. Biraz üzüldük tabi ki ama muhteşem görüntü var. Bu muhteşem görüntüleri herkesin gelip görmesini isteriz. Gördüğünüz gibi süper bir manzara var süper bir ortam var. Ergan Dağı Türkiye’de söz sahibi olmuş bir dağ haline geldi. Doğal güzelliği süper. Yapay göletin donmuş olması üzerindeki kazların seyri, doğa manzarası, buraya gelmek için büyük bir sebeptir" diye konuştu.
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