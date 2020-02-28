Gizemli kitabı arayış

1500 yıllık mistik bir kitabı bulmanın peşine düşen 6 arkadaşın yaşadıklarının hikâye edinildiği 'Kitap 1820' adlı gerilim - korku türündeki filmin çekimlerine başlandı

6 arkadaş, 1500 yıllık gizemli bir kitabı bulmanın peşine düşüyor.

İzmir'den İstanbul'a uzanan yolculuk sırasında gizemli güçler tarafından korunan kitabı bulmaya çalışan arkadaşların gerilim - korku dolu hikâyesi, hiç beklenmedik bir yerde sona eriyor.

'Kitap 1820' adlı korku türündeki filmin yönetmeni uyarlama senaryoyu da yazan Deniz Deniz.

Filmin başrollerini Serkan Güler, Naira Seydova, Aslı Kökçe, Sinan İçsel ve Ekrem Emir paylaşıyor. Çekimlerine Çatalca'da başlanan film gösterime mayısta girecek. Daha sonra da ikincisi ve üçüncü çekilecek.