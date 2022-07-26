Gizemli hepatitin nedeni adeno-ilişkili virüs mü?

İngiliz bilim insanlarının şimdiye kadar inceledikleri gizemli hepatit vaka örneklerinde yeni bir virüs tespit ettikleri bildirildi.
Politico Europe sitesinde yayımlanan habere göre, incelenen vakaların yüzde 96'sında, enfeksiyona yol açan yeni bir virüsün bulunduğu ve araştırmacılara göre bunun adeno-ilişkili virüs 2 (AAV2) olduğu kaydedildi.
Tek iplikçikli DNA virüsü ailesinden olan AAV2'nin, gizemli hepatit enfeksiyonuna tek başına veya başka bir virüse yardım ederek yol açtığı ihtimalleri üzerinde duruldu.
COVID-19 İLE ALAKASI YOK
Siteye konuşan Glasgow Üniversitesi Virüs Araştırma Merkezi klinik profesörü ve danışmanı Emma Thomson, gizemli hepatit virüsünün nedeninin büyük oranda AAV2 olduğu görüşünü savundu.
Thomson, "hepatit vakalarının Covid-19 ile alakasının neredeyse hiç mümkün olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.
AAV2'nin genellikle 10 yaşındaki kişilere bulaştığını belirten Thomson, bu virüsün normalde insan hastalıklarına yol açmadığının altını çizdi.
35 ÜLKEDE 1000'İN ÜZERİNDE VAKA VAR
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 8 Temmuz itibarıyla 35 ülkede toplam 1010 hepatit vakasının bulunduğu ve virüs nedeniyle 22 çocuğun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Nisanda İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsü, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.
Virüsün, sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri bulunuyor.
Yetkililer şimdiye kadar hepatit vakalarına adenovirüs veya Covid-19'un yol açtığı ihtimalleri üzerinde durmuştu.
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