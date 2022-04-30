'Gizemli hepatit' açıklaması! Bu belirtiler varsa...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamaya göre, dünyada 16 ülkede çocukları etkileyen akut hepatit olgusu bildirildi.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, bu çocuklardan birinin öldüğünü ve 17 çocuğun karaciğer nakli gerektirdiğine yer verilmesi üzerine yeni bir salgın endişesine neden olan Gizemli Hepatite ilişkin açıklamada bulundu.
ADENOVİRÜS TİP 41, BAŞ ŞÜPHELİ
Akut hepatite en sık hepatit A, B, C, D, E virüslerinin neden olduğunu işaret eden Prof. Dr. Leblebicioğlu, “Gizemli hepatit olgularında bu virüslerin hiçbirisi etken olarak saptanmamıştır. Hasta çocukların bazılarının dışkısında adenovirüs tip 41 saptanmış olup, gerçekten etken olup olmadığı bilinmemektedir. Adenovirüs bağışıklığı baskılanmış çocuklarda hepatite neden olabilir, bununla birlikte sağlıklı çocuklarda bugüne kadar hepatite neden olduğu gösterilmemiştir. Hasta çocukların bir kısmında geçirilmiş Covid-19 hikayesinin olması, Covid-19’un da etken olabileceğini düşündürmektedir” diye konuştu.
SARILIK BELİRTİSİ OLANLAR SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE BİLDİRİLMELİ
Bildirilen olgularda karaciğer enzimlerinin belirgin şekilde yükseldiği, sarılık, karın ağrısı, ishal ve kusma gibi akut hepatitte görülen belirtilerin olduğu, ateşin genel olarak normal seyrettiğini belirten Dr. Leblebicioğlu, “Türkiye’de bugüne kadar olgu bildirilmemesine karşın görülmesi olasıdır. Yapılan testlerle etkenin belirlenemediği sarılık olguları mutlaka ileri araştırma için sağlık müdürlüklerine bildirilmelidir. Gözlerinde sarılık belirtisi olan kişiler mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Erken tanı ile komplikasyonların gelişimi önlenebilir. Dışkı-ağız yoluyla bulaşan tipte sarılığı olan kişiler mutlaka izole edilmelidir” şeklinde konuştu.
EL HİJYENİNE DİKKAT EDİLMELİ
Adenovirüs enfeksiyonundan korunmak için ailelerin çocuklarını düzenli olarak ellerini yıkamaya teşvik etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Leblebicioğlu, “Özellikle yemekten önce, yemekten sonra, tuvaletten önce ve tuvaletten sonra eller sabun ve su ile yıkanmalıdır. Adenovirüs yüzeylerde kalabilir, bebek bezleri değiştirildikten sonra mutlaka el hijyenine dikkat edilmelidir. Özellikle toplu yaşam yerlerinde çocuk bezleri açıkta bırakılmamalı, çöp kutusuna atılmalıdır. Adenovirüs öksürük ve hapşırık ile de bulaşan bir etkendir. Öksürme ve hapşırma sırasında ağız el ile kapatılmamalı, bu amaçla kâğıt mendil kullanılmalı veya öksürük, hapşırık sırasında ağız kol ile kapatılmalıdır” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!