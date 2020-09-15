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Eski manken Gizem Özdilli, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın dostlarıyla akşam yemeği için bir araya geldiğini belirten Özdilli, arkadaşlarını beklediği esnada kısa bir alışveriş turu yaptı. Bir balıkçıda yemek yiyen Gizem Özdilli, restoran çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Özdilli, "Pandemiden dolayı uzun zamandır arkadaşlarımla bir araya gelemiyorduk. Pandemi süresince en çok özlediğim şey ise balık restoranı diyebilirim. Beni bilen bilir; denizden babam çıksa yerim" diye konuştu.