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        Haberler Spor Voleybol Gizem Örge'den duygusal konuşma: Baba, buradayım baba! - Voleybol Haberleri

        Gizem Örge'den duygusal konuşma: Baba, buradayım baba!

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyonluğa uzanırken Gizem Örge mücadelenin ardından açıklamalar yaptı ve duygusal anlar yaşadı. Giovanni Guidetti döneminde Milli Takım'da yer almayan ve Santarelli ile ay-yıldızlı takıma dönen Gizem Örge, babasına seslendi ve gözyaşlarını tutamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 01:15 Güncelleme: 04.09.2023 - 01:15
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        "Baba buradayım baba!"
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        Avrupa Şampiyona A Milli Voleybol Takımımızın yıldızlarından Gizem Örge, Sırbistan'ı 3-2 yendiğimiz karşılaşmanın açıklamalarda bulundu. Giovanni Guidetti döneminde Milli Takım'dan uzak kalan ve Daniele Santarelli'nin başantrenör olmasıyla ay-yıldızlı formasına kavuşan Gizem Örge, yaşadığı zor dönemleri hatırladı.

        Destek veren herkese teşekkür eden milli yıldız, "O kadar çok duygu var ki... Hangisinden başlayayım! Herkesle gurur duyuyorum. Yanımızda olan, destek veren herkese teşekkürler. Bana 'savunma bakanı' dendi, bu Fenerbahçe'de dendi. Şimdi 'Milli Savunma Bakanı' oldum. Benim yeniden doğuşum Fenerbahçe'de başladı. Kulübüme teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Yaşadığı zor dönemlere de değinen Gizem Örge, babasına seslenirken hem kendisi gözyaşlarını tutamadı hem de tüm Türkiye'yi şu sözlerle duygulandırdı

        "Aileme teşekkür ediyorum. Babama teşekkür ediyorum. Bu takım ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak 'Kızım sen de bir gün orada olacaksın' dedi. Baba buradayım baba! Tarih yazarken buradayım! Eminim ki tüm Türkiye bizim gibi ağlıyordur"

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