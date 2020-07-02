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Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu Gizem Karaca, günlük hayatından kesitler yayınlamaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır evinde olan Karaca, aldığı kiloları vermek için spora başladı.

Düzenli olarak yürüyüş yapan oyuncu, geçtiğimiz gün çektiği selfie'yi takipçileriyle paylaşarak, "Az kaldı, üç kilocuk daha... Bu insanın zayıflamaya ihtiyacı var" notunu düştü.