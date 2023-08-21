Gizem Güven ameliyat oldu
Ameliyat masasına yatan Gizem Güven, hastane odasından yaşadıklarını paylaştı. Oyuncu, "Ameliyattan çıktım. Gayet güzel geçmiş. Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Polip ameliyatıydı bu arada..." dedi
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Geçtiğimiz yıl futbolcu eşi Caner Turp ile 2 yıl süren evliliğini sona erdiren Gizem Güven, ameliyat oldu. Güven, başarılı geçen operasyonun ardından konuyla ilgili açıklamada bulundu.
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HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI
Yaşadığı süreci anlatan oyuncu, hastane odasında verdiği pozu paylaştı. Gizem Güven, "Ameliyattan çıktım. Gayet güzel geçmiş. Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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Bıçak altına yatan Güven, ayrıca, "Polip ameliyatıydı bu arada..." diyerek, sevenlerini hastalığı hakkında bilgilendirmeyi de ihmal etmedi.
Ardından taburcu olduğunu ifade eden Gizem Güven, "Her şey yolunda" mesajı verdi. Takipçilerinden Gizem Güven'e "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.
Fotoğraflar: Instagram