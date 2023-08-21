Gizem Güven ameliyat oldu

Bıçak altına yatan Güven, ayrıca, "Polip ameliyatıydı bu arada..." diyerek, sevenlerini hastalığı hakkında bilgilendirmeyi de ihmal etmedi.

Ardından taburcu olduğunu ifade eden Gizem Güven, "Her şey yolunda" mesajı verdi. Takipçilerinden Gizem Güven'e "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

Fotoğraflar: Instagram