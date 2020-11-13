DHA

Mısır´da 1615 yılında gömülen üç mumyanın detayları bilgisayarlı tomografi sayesinde ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre yirmili yaşlarda bir erkek, otuzlu yaşlarda bir kadın ve 17-19 yaşları arasında bir genç kıza ait olan mumyaların, alçı kaplı tabutların içerisinde muhafaza edildiği ifade edildi.

Bilim insanlarının bilgisayarlı tomografi ile incelediği mumyaların tüm organlarıyla birlikte mücevher ve altın sikkelerle gömüldükleri belirlendi.

Araştırmacılar, incelemelere göre söz konusu üç kişinin de sağlık problemleri nedeniyle erken yaşta öldüklerini belirtti.