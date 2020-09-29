Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano, 2 yıldır formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'dan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Giuliano, "Taraftarlara teşekkür ediyorum. Şu anda konuşmak istemediğim nedenlerle kulüpten ayrılıyorum. Bu kulübün bir parçası olduğum için minnettarım. Teşekkür ederim ve takıma başarılar dilerim" dedi.

Al Nasr, Giuliano'yu 2018 yazında Fenerbahçe'den 10.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

Brezilyalı futbolunun ismi başta Fenerbahçe olmak üzere birçok Süper Lig kulübüyle anılıyor. Oyuncunun birkaç gün içerisinde yeni takımına imza atması bekleniyor.