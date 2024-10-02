'Gitarın Ruhu' Pera Müzesi'nde
Pera Müzesi, 12 Ekim'de klasik gitar dünyasının önemli isimlerinden Sinan Erşahin'i, yaylı kentet eşliğinde "The Soul of Guitar" (Gitarın Ruhu) projesiyle ağırlıyor.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri konserlerinde Ekim ayında klasik gitar dünyasının önemli isimlerinden Sinan Erşahin’i, yaylı kentet eşliğinde “The Soul of Guitar” (Gitarın Ruhu) projesiyle ağırlıyor.
Erşahin’in önderliğinde, klasik gitarın büyüleyici tınılarının yaylı kentetin zarafetiyle birleşeceği “Gitarın Ruhu” temalı konserde, Rönesans döneminden günümüze uzanan seçkin eserlerle zenginleştirilmiş, düzenlemeler ve orijinal eserlerden oluşan bir repertuvar seslendirilecek.
Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda 12 Ekim Cumartesi saat 19.30’da gerçekleşecek konser, müzikseverleri, müzik tutkunlarını klasik gitarın derin ruhuyla buluşturacak. Konserin biletleri Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir.