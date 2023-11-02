'Giselle Balesi'ne yoğun ilgi

REKLAM advertisement1

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, romantik balenin başyapıtlarından biri olan 'Giselle Balesi'ni 27 Ekim'den sonra ikinci kez 1 Kasım'da sahneledi.

Konusu büyük Alman şairi Heinrich Heine'nin 'Almanya Üzerine' adlı kitabında anlattığı Wililer Efsanesi'nden alınan 'Giselle Balesi', Fransız besteci Adolphe Adam'ın (1803 - 1856) müzikleri üzerine Jean Coralli-Jules Perrot-Marius Petipa koreografisiyle, kırsal yaşam biçimi ile olağandışı dünyayı bir arada işleyen, aşkın yüceliği ve tutkunun vazgeçilmezliğini vurgulayan romantik balenin en önemli yapıtlarından biri olarak kabul ediliyor.

Aşk, hüsran, ölüm, vicdan azabı, kavuşamama ve yeniden birleşme düşü ekseninde geçen 'Giselle Balesi', dans etmeyi çok seven, genç ve güzel, bir o kadar da utangaç 'Giselle' adında bir köylü kızı ile kendisini ona ‘Loys’ adlı bir çiftçi olarak tanıtan ve 'Giselle’e delicesine âşık olan Kont Albrecht’in trajik ve romantik hikâyesini konu alıyor.

REKLAM

Eser, tüm bu ‘imkansız aşk’, ‘zengin erkek – fakir kız’ gibi dramatik konuları ve ikinci perdede gerçek dışı, fantastik olayları anlatırken gerek koreografide gerekse görsellikte seçilen estetik dil sayesinde, romantik balenin baş yapıtlarından biri haline geldi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin bu yıl yeniden repertuvarında yer verdiği 'Giselle Balesi'ni Zeynep Sunal Öngün sahneye koydu. Eser, 7, 15 Kasım, 2 ve 7 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda, 4, 21, 22 Kasım'da ise Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde yeniden baleseverlere sunulacak.

Koreografi... Jean CORALLI - Jules PERROT - Marius PETIPA

Libretto... Théophile GAUTIER - Jules-Henry Vernoy de SAINT - GEORGES

Sahneye Koyan... Zeynep SUNAL ÖNGÜN

Orkestra Şefi... Artun HOINIC

Dekor Tasarımı... Adnan ÖNGÜN

Kostüm Tasarımı... Gazal ERTEN

Işık Tasarımı... Fuat GÖK

Giselle... Büşra AY- Berfu ELMAS- Berin KOCABAŞOĞLU- Ami NAITO- (Ayça ANIL)

Albrech... Batur BÜKLÜ- Çağatay ÖZMEN - Yılmaz Berkay GÜNAY- Yücel Emre KAYNARSU

Myrtha... Berin KOCABAŞOĞLU - Gizem ATİK TUNCAY - Berfu ELMAS - Merve TOPALDEMİR - Ayça ANIL

Hilarion... M. Nuri ARKAN - Alican GÜÇOĞLU - Yücel Emre KAYNARSU

Kurlandiya Dükü... İ. Selim BORAK - Sinan KAYMAK

Bathilde... İlke KODAL - Seda BORAK

Berthe... Büşra YILDIRIM - Nilay ÖZAYDIN

Wilfried... Bahadır OVACIKLI - Egemen KEMENT

Köy Pas de deux... Ami NAITO - Ayça ANIL - Zeynep GÜÇOĞLU - Elifsu PAMUKÇU - Ayşe ARAS Can BEZİRGANOĞLU - Yılmaz Berkay GÜNAY - Alican GÜÇOĞLU - Arda ERKARA - Berkay TOPÇUOĞLU

2 Wili... Merve TOPALDEMİR - Zeynep GÜÇOĞLU - Gizem ATİK TUNCAY - Elifsu PAMUKÇU - Ayşe ARAS - Naz ÖZAKINCI BÜKLÜ - Naz KURTULUŞ - Nisa Deniz EKMEKÇİ ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi bale sanatçıları dönüşümlü olarak dans ediyorlar.