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Gişelerde en başarılı 10 devam filmi

İlk filmden 36 yıl sonra gösterime giren ‘Top Gun: Maverick’in seyirciyle buluştuğu şu günlerde sinema tarihinde gişelerde en başarılı olan devam filmlerine baktık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

29.05.2022 - 00:08 | Güncelleme: ABONE OL
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    1. 10- STAR WARS: THE LAST JEDI (2017) 
      (Star Wars: The Last Jedi)

      Uzay operasıyla aksiyonu birleştiren, mizahı tümden yok etmeyen ama ciddiyeti ve gerilimi sonuna kadar koruyan karanlık bir film... Snoke, Kylo Ren, Rey ve Luke Skywalker üzerinden Jedi Düzeni ve karanlık taraf arasındaki ilişkilere dair söyledikleri ve Güç’ün anlamını berraklaştırmasıyla öne çıkıyor. Bir Star Wars filminde olması gereken her şeyin yanı sıra yenilikler de içeriyor. Görsel atmosfer açısından da serinin en iyilerinden biri. Işın kılıcı düelloları, diyaloglu sahneler kadar önemli şeyler söylüyor. Rian Johnson’ın yazıp yönettiği ‘Son Jedi’, serinin son döneminde gişelerde en çok başarı gösteren iki filminden biri.
      TOPLAM HASILAT: $1,332,698,830

  • 9- HARRY POTTER VE ÖLÜM YADİGARLARI BÖLÜM 2 (2011)
    (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2)

    Serinin, ilk filmle birlikte 1 milyar dolar barajını geçen ikinci filmi...  Yedinci filmin umutsuz ve kasvetli karanlığının peşinden gelen bir ölüm kalım savaşı! Bu film, sadece Voldemort ile Harry arasında "İyi olan kazanır" diyeceğimiz bir final karşılaşması değil. Daha fazlası... Bir yanıyla, adının da çağrıştırdığı gibi ölüm korkusuyla baş etme üzerine bir film. Harry gerçek kahramanlığın, sınırsız özverinin ve sevginin anlamını kavrıyor. İsyan hareketinin aslında bir lideri değil, ruhu var. Harry de o ruhun bir parçası. Savaşa yıllar öncesinden hazırlanan Hogwarts, öğretmeni ve öğrencileriyle bir bütün olarak çıkıyor Voldemort'un karşısına.
    TOPLAM HASILAT: $1,342,359,942

  • 8- YENİLMEZLER: ULTRON ÇAĞI (2015)
    (Avengers: Age of Ultron)

    Eleştirmenlerin çok yüksek notlar vermediği, seyircilerin üst sıralara koymadığı bir film olmasına rağmen, sadece Avengers serisinin değil Marvel Sinematik Evreni’nin de en çok  hasılat getiren filmlerinden biri. Tony Stark, dünya barışını korumak isterken canavarlaşan yapay zekâ Ultron’u yaratır. Bu durum bize güç kullanarak barışı tesis etmek isterken Ortadoğu’da ve Asya’da “canavarlar” yaratan Batı ittifakını hatırlatır. Ultron, kendisine karşı çıkan kahramanlarımızın kibrini yerle bir eder. Yenilmezler kendi özlemleri ve korkularıyla yüzleşir. Köksüzlük ve yalnızlık çoğunun sorunudur. Fiziksel güç ve savaş konusunda yeterli olsalar da iç dünyalarında kırılgan, umutsuz ve endişelilerdir.
    TOPLAM HASILAT: $1,402,809,540

  • 7- KARLAR ÜLKESİ 2 (2019)
    (Frozen II)

    Serinin ilk filmi 1 milyon 281 bin dolarla sinema tarihinin en yüksek hasılat yapan animasyon filmlerinden biriydi… İkinci film yapımcılarını hayal kırıklığına uğratmamasının yanı sıra daha büyük bir başarıya imza attı.  Eleştirmen ve seyircilerden daha düşük notlar almasına karşın, gişelerde ilk filmi geçmeyi başardı. İlk film çocukluklarında uzak düşen iki prensesin, Elsa ve Anna’nın bir araya gelme öyküsünü anlatıyordu. Devam filminde Elsa, Anna, Olaf ve Kristoff'u, Arendelle'den çok uzak yerlerde yeni serüvenlerin peşinde koşarken görüyoruz. Hem tehdit altındaki krallıklarının gizemini çözmeye hem Elsa’nın neden sihirli güçlerle doğduğunu anlamaya çalışıyorlar.  
    TOPLAM HASILAT: $1,450,026,933

  • 6- HIZLI VE ÖFKELİ 7 (2015)
    (Furious 7)

    Altı film boyunca birbirine bağlı büyük bir aileye dönüşen Dominic (Vin Diesel) ve arkadaşları, Kurt Russell’ın oynadığı bir gizli ajan karakterinin teklifiyle devlete dışarıdan hizmet veren bağımsız bir ekibe dönüşürler. Amaçları Tanrı’nın Gözü adlı yazılımı ele geçirip, Jason Statham’ın canlandırdığı intikam peşindeki kötü adamı yakalamaktır. Filmin en iddialı aksiyon sahnesinde otomobiller, Abu Dabi’deki gökdelenlerin arasında uçarlar. Otomobil sahnelerinin ortak teması yarış değil, havada uçuştur. Sözgelimi, otomobiller uçaktan serbest düşüşe geçer; Dominic otomobilini uçuruma doğru sürer vb... Aksiyon sahnelerinin çoğunda da zaten mantık kurallarını zorlayan akrobasi şovları seyrederiz. Filmin bu kadar çok ilgi görmesinin nedenlerinden biri çekimleri tamamlayamadan hayatını kaybeden Paul Walker’a bir veda niteliği taşımasıdır. Özellikle deniz kenarında geçen final sahnesi, Paul Walker’a ağıt gibi düzenlenen hüzünlü bir elveda niteliğindedir. 
    TOPLAM HASILAT: $1,515,341,399

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