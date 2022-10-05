"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM!" DEMİŞTİ

Öte yandan Tom Brady, geçtiğimiz yıl SiriusXM podcas'i Let's Go!'nun bir bölümünde kariyerinin aile hayatını nasıl etkilediği hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Brady, eşinin 2015'te podyumdan emekli olmasına rağmen hala hırslı ve başarmak istediklerinin olduğunu, bunun da aileyi bir arada tutan kişi olduğu için sorunlara yol açtığını söylemişti.

Gisele Bündchen ile evliliklerinin çok zor bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Amerikan futbolcusu "Çocuklarla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum! Gerçi daha çok orada olmayı isterdim ama sanırım çok fazla orada olsaydım, bilirsiniz, evde uzun süredir olup biten her şeyi alt üst etmemden de bıkıp usanabilirler" diye konuşmuştu.