Kurs bittikten sonra kızlar, Gisele Bündchen'in ünlü bir modellik ajansı tarafından bir alışveriş merkezinde keşfedildiği Rio de Janeiro'ya bir gezi ile ödüllendirildi. Ve ardından Bündchen, kariyer basamaklarını tek tek çıktı.

43 yaşındaki Gisele Bündchen, geçtiğimiz haftalarda yakında çıkacak olan yemek kitabının tanıtımını yaparken ebeveynlerinden bahsetmişti. Harper's Bazaar'a konuşan Bündchen, annesi ve babasının sağlık sorunlarına tanık olduktan sonra diyetini elden geçirdiğini açıklamıştı; "Dünyadaki tüm paraya sahip olabilirsiniz. Sağlığınız yoksa onu geri satın almanız mümkün değil."