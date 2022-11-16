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Gisele Bünchen'in gönlünü jiu jitsu hocası Joaquim Valente mi kaptırdı? Yeni aşk iddiası - Magazin haberleri

'Gisele Bünchen ile Joaquim Valente' aşk yaşıyor iddiası

Dünyaca ünlü manken Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, geçtiğimiz haftalarda 13 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak Bündchen hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ünlü mankenin dövüş sporu jiu jitsu eğitmeni Joaquim Valente ile yeni aşka yelken açtığı ileri sürüldü

Giriş: 16.11.2022 - 10:25 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2009'da nikah masasına oturan Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 31 Ekim'de 13 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Bündchen'in Brady'den ayrıldıktan sonra gönlünü dövüş sporu jiu jitsu eğitmeni Joaquim Valente'ne kaptırdığı ileri sürüldü.

  • İkili, geçtiğimiz günlerde Costa Rica’da görüldü. Bündchen ile Valente'nin bir mekanda akşam yemeği yemesi,  Bündchen ile Valente hakkında 'birliktelik' söylentilerine neden oldu. 

  • 42 yaşındaki modelin, Valente ve kardeşi Jordan Valente'de jiu jitsu dersi aldığı biliniyor. Valente'nin aynı zamanda Bündchen'in çocukları Benjamin ve Vivian'ı da eğittiği biliniyor.

  • Entertainment Tonight'ın haberine göre; Gisele Bündchen ve Joaquim Valente'nin aralarında bir birlikteliğin söz konusu olmadığı ve modelin çocuklarının da akşam yemeğinde ikiliye eşlik ettiği belirtildi.

  • ESKİ EŞİNE KOMŞU OLMUŞTU

    Öte yandan Bündchen ve Brady boşanmanın ardından komşu olmuştu. Bündchen Miami'de milyon dolarlık yeni bir malikane satın aldı. Bu malikane, eski çiftin birlikteyken 30 milyon dolara yaptırdığı yeni malikanenin tam çapraz karşısında yer alıyor.

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