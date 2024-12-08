Girona: 0 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 17. haftasında Girona sahasında Real Madrid'i ağırladı. Milli yıldızımız Arda Güler'in gol attığı mücadeleyi eflatun-beyazlılar 3-0 kazandı.
İspanya La Liga'nın 17. hafta karşılaşmasında Girona ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 3-0 kazandı.
Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Jude Bellingham, 55'te Arda Güler ve 62. dakikada ise Kylian Mbappe kaydetti.
Bu sonucun ardından Real Madrid 36 puana yükseldi. 4 maç sonra kaybeden Girona ise 22 puanda kaldı.
Ligin 18. haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano deplasmanında sahne alacak. Girona ise Mallorca'ya konuk olacak.