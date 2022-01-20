Girişim yatırımlarında tüm zamanların rekoru

Türkiye girişimcilik ekosistemindeki yatırımlar 2021'de tüm zamanların rekorunu kırdı. Startups.watch raporuna göre, geçtiğimiz yıl girişim yatırımları yüzde 948 oranında artarak 1 milyar 552 milyon dolara yükseldi.

2021'de girişimlere yapılan yatırım adedinde ise yüzde 47 oranında büyüme yaşandı ve 294'e çıktı. 294 yatırımın 44’üne ise yabancı yatırımcıların da katıldığı aktarıldı.

Raporda, ekosistemin elde ettiği bu sonuçlarda Getir ve Dream Games’in aldığı mega yatırımlar, oyun sektöründeki son yıllardaki iştahın artması ve yatırımcı sayısının rekor düzeye çıkmasının etkili olduğu kaydedildi.

Buna göre, Getir 2021 yılında tek başına 983 milyon dolar yatırım alırken, yatırımlardan Getir çıkarıldığında bile toplam tutarın 569 milyon dolar ile tüm yılları geride bıraktığının altı çizildi. Bu tutarla bile bir önceki seneye göre yüzde 284 büyüme görüldüğü aktarıldı.

EN ÇOK YATIRIM HIZLI MARKET DAĞITIM GİRİŞİMLERİNE

2021 yılında miktar olarak en çok yatırımı ultra-hızlı market dağıtımı, oyun, gayrimenkul teknolojileri, fintek ve blokzincir bazlı girişimler aldı.

Yatırım adedi olarak bakıldığında 2021 yılında en çok yatırımı oyun, yapay zeka, derin teknolojiler, fintek ve sağlık teknolojileri aldı. Oyun sektörü 52 yatırım turu ve 265 milyon dolar yatırım ile en gözde sektör oldu.

Yatırım miktarı olarak 27.8 milyon dolar ile derin teknoloji 6'ıncı sırada, 24.8 milyon dolar ile siber güvenlik 7'inci sırada, 23.7 milyon dolar ile e-ticaret 8'inci sırada, 22.2 milyon dolar ile otomotiv teknolojileri 9'uncu sırada, 21.6 milyon dolar yatırımla e-ticareti destekleyici girişimler 10'uncu sırada yer aldı.

Yatırım adedi olarak 22 yatırım turuyla 6'ıncı sırada SaaS, 7'inci sırada pazar yeri, 8'inci sırada e-ticaret, 9'uncu sırada tarım teknolojileri, 10'uncu sırada ise eğitim teknolojileri yer aldı.

YATIRIMLARIN YÜZDE 90'I 10 GİRİŞİME YAPILDI

Geçtiğimiz yıl, toplamda 269 girişim tohum, erken ve geç aşama yatırım alırken, yatırım miktarının yüzde 90’ının 10 girişimde toplandığı belirtildi. Bu 10 girişim ise Getir, Dream Games, Tiko, Colendi, Libra Softworks, Picus Security, Akinon, RS Research, Servislet ve Martı olarak açıklandı.

Raporda, girişim yatırımları büyüklüklerine göre de değerlendirildi. Buna göre, 2021 yılında 10 milyon dolar ve üzerinde 13 yatırım turu gerçekleşti. Önceki 4 yılda 10 milyon dolar üzerinde yılda en fazla 2 yatırım turu gerçekleştiği kaydedildi.

2021 yılında 10 milyon dolardan yatırım alan girişimlerin yüzde 50’sinin yurt dışında operasyonu olduğu veya yurt dışından gelir elde ettikleri kaydedilirken, yüzde 40’ının da yurt dışı operasyonlara başlamak için yatırım aldığı aktarıldı. Bu girişimlerin yüzde 10’unun ise Türkiye operasyonlarını büyütmek için yatırım aldığı belirtildi.

Ayrıca, 2021 yılındaki 294 yatırım turunun 105’inin 100 bin dolar ve altında yatırım aldığı da verilen bilgiler arasında.

TÜRKİYE AVRUPA'DA İLK 10'A GİRDİ

Startups.watch raporuna göre, 2021'de Türkiye en çok yatırım yapılan 10 Avrupa ülkesinden biri oldu. Orta Doğu ve Kuzey Afrikada ise 2'inci sırada yer aldı.

Dolar bazında Avrupa’da en çok yatırım alan şehirler arasında İstanbul 13'üncü sırada yer aldı. İstanbul bir önceki sene 21'inci sıradaydı.

Yatırım adedi olarak ise 4'üncü sırada yer aldı. İstanbul, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da da Tel Aviv’den sonra 2'inci sırada yer alırken, Dubai’yi ise ilk defa geçti.

Türkiye’deki şehirler değerlendirildiğinde İstanbul’u 43 yatırımla Ankara, 9 yatırımla İzmir, 5 yatırımla Kocaeli ve 4 yatırımla Eskişehir takip etti. Diğer şehirler ise sırasıyla şu şekilde; Kayseri, Bursa, Sakarya, Antalya, Bilecik, Denizli, Kırıkkale, Konya, Manisa ve Muğla.

DÜNYADAKİ YATIRIMLARI YÜZDE 90 ARTTI

Startups.watch raporunda, dünya girişimcilik ekosisteminde geçen yıl gerçekleşen yatırımlara da yer verildi.

Buna göre, 2021'de tüm dünyadaki girişimlere yapılan yatırımlar yüzde 90'dan fazla artarak 643 milyar dolar yükseldi. ABD'deki girişim yatırımları yüzde 98 büyüme ike 330 milyar dolara yükselirken, ülkedeki yatırım turlarının 820 adedi 100 milyon doların üzerinde gerçekleşti.

Çin’de ise 2021 yılında gerçekleşen girişim yatırımları yüzde 50 arttı ve 132 milyar dolara çıktı.

Bir diğer önemli girişimcilik ekosistemi Hindistan’da da, 2021 yılında yatırımlar yüzde 265 oranında büyüme gösterdi ve 42 milyar dolara çıktı.

Raporda, 2021 yılında tüm dünyada 390 yeni unicorn'un doğduğu ve toplam unicorn sayısının 959'a yükseldiği kaydedildi.