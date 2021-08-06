DHA

Giresunspor anlaşmaya vardığı Diabete ile sözleşme imzaladı. Forvet ve sağ açıkta oynayan Diabete´nin transferiyle ilgili yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunsporumuz, Trabzonspor´dan kanat oyuncusu Fousseni Diabate´yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine 'hoş geldin' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

Öte yandan, Adıyaman 1954´ten defans oyuncusu Osman Paşa Zorlu ile de 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirilirken, kaleci Tolgahan Acar ile de karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.